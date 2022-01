Cattivissimo me 3: trama del terzo capitolo della serie in onda su Italia1 sabato 29 gennaio

TV e Spettacolo

Cattivissimo me 3 va in onda su Italia1 nela prima serata di sabato 29 gennaio 2022. Tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola con Gru ed i Minions.

La proposta di Italia1 per la prima serata di sabato 29 gennaio 2022 è il terzo capitolo della divertente serie per tutta la famiglia che ha fatto conoscere al mondo i simpatici Minions oltre che le gesta del protagonista Gru. Nella pellicola d’animazione dal titolo Cattivissimo me 3 il protagonista scopre di non essere più il solo cattivissimo di famiglia dato che viene a sapere dell’esistenza del fratello Dru, gemello uguale a lui ma biondo e più perfido. Tra i due lo scontro sarà acceso ed a colpi di mirabolanti invenzioni dove i Minions non stanno di certo a guardare come anche le piccole Margo, Edith e Agnes oltre che la nuova fidanzata Lucy.

Tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola in onda su Italia1 sabato 29 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:20 circa.

Cattivissimo me 3: le curiosità della pellicola d’animazione

Cattivissimo me 3 (dal titolo in lingua originale di Despicable Me 3) è un film del 2017 diretto da Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon, con il primo dei tre animatori e registi che è stato l’unico ad essere presente in tutte le pellicole della saga dal titolo di Cattivissimo me.

Nella versione italiana del doppiaggio il cast conferma la presenza del protagonista che presenta la voce di Max Giusti, che si sdoppia per dare la voce ai fratelli Dru e Gru, al suo fianco ritorna anche quella di Arisa nelle vesti di Lucy Wilde mentre un cattivone del film è doppiato dal comico e conduttore Paolo Ruffini.

Cattivissimo me 3: la trama del film

Gru vive felice dopo aver aggiunto Lucy Wilde alla allegra famiglia composta dalle tre pestifere sorelline Margo, Edith e Agnes. La loro tranquillità viene però infranta dalla scoperta di Dru, perfido fratello gemello di Gru con tanto di folta chioma bionda e perfidia a dismisura. Con Lucy ed i Minions cercherà di farlo passare dalla parte del bene ma prima di riuscire nell’impresa i due si sfideranno a colpi di divertenti invenzioni.

