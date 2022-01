Federica Calemme eliminata al Grande Fratello Vip: al televoto si salvano Barù e Nathaly Caldonazzo

Grande Fratello

Barù, Nathaly Caldonazzo e Federica Calemme sono i tre concorrenti del Grande Fratello Vip indiziati all’eliminazione nella puntata di questa sera. Tutti e tre hanno iniziato il proprio percorso a Cinecittà da neo-inquilini ma, nonostante il loro ingresso in corsa, hanno saputo lasciare il segno. Tuttavia questa sera l’avventura per uno di loro finisce ufficialmente qui: stiamo parlando di Federica Calemme.

Barù, Nathaly Caldonazzo e Federica Calemme: 3 Vipponi al televoto

Al Grande Fratello Vip tre neo-concorrenti sono i principali indiziati all’eliminazione di questa sera. Una puntata ricca di sorprese e immancabili colpi di scena, segnata come di consueto anche dal verdetto del televoto.

Il cerchio inizia pian piano a stringersi e, nonostante l’ingresso di due nuovi Vipponi in questa diretta, la finale del 14 marzo si fa sempre più vicina.

Al televoto Barù, Nathaly Caldonazzo e Federica Calemme, tre concorrenti con tre percorsi e personalità differenti. Tutti hanno fatto il loro ingresso in corsa ma, nonostante non abbiano iniziato da settembre, sono già entrati nel cuore dei telespettatori. Nathaly Caldonazzo, che in Casa ha stretto una forte amicizia con Miriana Trevisan, ha anche fatto parlare di sé per il suo carattere schietto e per gli scontri con Soleil Sorge e l’opinionista Sonia Bruganelli.

Barù si è fatto conoscere per la sua simpatia e, negli ultimi giorni, per un tira e molla “sentimentale” con Jessica Selassié. Federica Calemme, infine, ha costruito un rapporto di confidenze e profonda intimità con Gianmaria Antinolfi, al punto da passare un po’ di tempo insieme nella romantica “nave dell’amore” della Casa.

Federica Calemme eliminata al televoto

Il primo verdetto della serata premia uno dei concorrenti, salvato dalle grinfie del televoto: si tratta di Barù, che in puntata ha avuto un battibecco con Nathaly Caldonazzo.

Ed è proprio l’attrice a salvarsi nel secondo verdetto: a lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip è Federica Calemme.

La modella è costretta ai saluti e, prima di lasciare le mura del loft, si lascia andare agli ultimi romantici baci con Gianmaria Antinolfi. Chissà se fuori da Cinecittà la loro conoscenza possa continuare e sfociare in qualcosa di più importante.