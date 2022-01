Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip6 si concluderà a metà marzo. Il reality show di Canale 5 è stato, infatti, prolungato e sarà l’edizione più lunga della lunga storia del programma televisivo. Per sostenere i mesi in più di messa in onda, sono stati reclutati dei nuovi concorrenti.

Nathaly Caldonazzo, Valeria Marini, Giacomo Urtis e tanti altri hanno, infatti, fatto il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia in corsa. Adesso, a circa un mese e mezzo dalla fine del programma televisivo, nuovi concorrenti varcheranno la porta Rossa.

Gianluca Costantino, infatti, entrerà a far parte del gruppo dei concorrenti del Grande Fratello Vip6 nel corso della diretta serale del 28 gennaio.

Gianluca Costantino: chi è? Professione del nuovo concorrente del GF Vip6

Nella puntata serale del Grande Fratello Vip6 del 28 gennaio entrerà nella Casa più spiata d’Italia Gianluca Costantino, come annunciato dalla pagina Instagram ufficiale del programma televisivo: “Vi avevamo promesso grandi novità e GFVIP non delude mai! Gianluca Costantino è il primo nuovo concorrente che questa sera varcherà la Porta Rossa!“.

Si tratta di un modello attualmente testimonial di un noto brand di intimo. Il nuovo concorrente, però, nella vita è anche un personal trainer. Una carriera lontana dai suoi studi, perché Gianluca Costantino ha conseguito una Laurea in Economia e finanza in mercati finanziari.

Il modello ha 33 anni e ha vissuto tra Genova, dove è nato, Roma e Milano.

Il suo fisico è statuario.

Gianluca Costantino: le conoscenze Vip

Gianluca Costantino entrerà a far parte del gruppo dei concorrenti del Grande Fratello Vip6 a partire dalla diretta serale del 28 gennaio. Il modello, però, non ha precedenti esperienze televisive. Malgrado questo, il suo profilo Instagram, è seguito da alcuni personaggi noti come lo stesso Alex Belli e Antonella Mosetti.

Come annunciato da Alfonso Signorini, Gianluca Costantino trova nella Casa più spiata d’Italia un amico che frequenta fuori dal programma televisivo: “Uno dei migliori amici di un nostro vippone“. Si tratta di Alessandro Basciano.