Valeria Marini nuova concorrente del Grande Fratello Vip: età, carriera e vita privata della showgirl

Il Grande Fratello Vip è pronto ad accogliere, per la terza volta, Valeria Marini in qualità di concorrente. La showgirl è infatti una new entry dell’edizione del reality attualmente in corso e andrà a rimpolpare il già ricco cast voluto da Alfonso Signorini. Dalla carriera di attrice e showgirl alle sue più celebri avventure televisive, ripercorriamo l’attività professionale di uno dei volti più chiacchierati dello spettacolo.

Valeria Marini: la carriera nel mondo della televisione e dello spettacolo

Valeria Marini è nata a Roma il 14 maggio 1967 ed ha 54 anni.

La sua longeva storia d’amore con il mondo della televisione e dello spettacolo prende il via negli anni ’90, quando diventa primadonna al Bagaglino. Oltre all’attività di showgirl, ha intrapreso anche il percorso di attrice in spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi. In tv la sua carriera ha avuto una decisiva svolta quando è divenuta conduttrice di programmi del calibro di Sanremo, affiancando Mike Bongiorno e Piero Chiambretti alla 47° edizione. Ha poi preso parte a trasmissioni di spicco quali Scherzi a parte e Domenica In.

Il filo che la lega al mondo televisivo è proseguito nel corso degli anni e, dalle esperienze alla conduzione, è approdata nel mondo dei reality. Sbarca a L’Isola dei Famosi per la prima volta nel 2008, a seguire diventa concorrente nel 2012 e, in ultimo, nel 2018 in qualità di guest star. Dall’Honduras a Cinecittà il passo è breve: per Valeria Marini è iniziata anche una lunga storia d’amore con il Grande Fratello Vip. Vi ha preso parte per la prima volta nel 2016, a seguire nel 2020, sino alla sua terza partecipazione nell’edizione attualmente in corso.

È lei, infatti, una delle new entry fortemente volute da Alfonso Signorini per allargare il parterre di concorrenti di questa lunga edizione. Ricordiamo anche la sua partecipazione a Temptation Island Vip nel 2o18 e quest’anno a Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi.

Valeria Marini: tutto sulla sua chiacchieratissima vita privata

Valeria Marini ha fatto parecchio parlare di sé anche per la sua chiacchieratissima vita privata.

Ha inizialmente avuto una relazione con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Una relazione travagliata, segnata da tira e molla continui.

A seguire ha avuto una storia d’amore con l’imprenditore Giovanni Cottone, con il quale è convolata a nozze nel 2013. Naufragato il matrimonio con Cottone, Valeria Marini ha avuto una storia con Patrick Baldassari nel 2018: è con lui che prese parte a Temptation Island Vip. Attualmente il cuore di Valeria Marini pare essere libero.

La showgirl si è recentemente sottoposta ad un intervento all’occhio sinistro, che ha rischiato di perdere a causa di un foro maculare. Tuttavia i problemi di salute, presto sanati, non l’hanno fermata: la showgirl “stellare” è pronta ad approdare al Grande Fratello Vip e a portare a Cinecittà una ventata di energia e risate.