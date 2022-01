Giucas Casella accusato di falsità da Nathaly al Grande Fratello Vip: rabbia e lacrime per l’illusionista

Grande Fratello

Crisi di nervi e di pianto per Giucas Casella al Grande Fratello Vip. L’illusionista è stato accusato da Nathaly Caldonazzo di essere falso e, nella diretta di questa sera, si è subito acceso lo scontro nel salone della Casa. Reagendo con rabbia alle parole della coinquilina, si è successivamente rifugiato in camera ed è scoppiato in lacrime, confortato da Katia Ricciarelli: “Fatemi stare calmo. Scusate“.

Nathaly Caldonazzo lancia accuse a Giucas Casella: la furia dell’illusionista

Al Grande Fratello Vip Giucas Casella ha reagito in maniera impetuosa alle parole di Nathaly Caldonazzo sul suo conto.

L’attrice nelle ultime settimane si è fatta un’idea sull’illusionista che, a suo dire, oltre al lato giocoso che lascia trasparire abbia anche un filo di falsità negli atteggiamenti. A cominciare dalle motivazioni delle nomination contro Nathaly che, secondo la donna, sarebbero solo un pretesto e totalmente infondate.

Una clip che mostra il pensiero della Caldonazzo sulla vicenda scatena la furia del paragnosta, che ammette: “Io sono così come mi vedete, non sono falso“. E, rivolgendosi alla coinquilina, alza i toni infuriato: “Perché adesso mi attacchi? Perché mi devo innervosire? Sei entrata a gamba tesa con tutti“.

In riferimento alle nomination, Casella confessa di non aver mai pensato di nominare i concorrenti veterani di questa edizione: “Ma secondo te io posso nominare i compagni miei che stanno da 4 mesi con me?“. Tuttavia la Caldonazzo ritiene che, dietro i suoi atteggiamenti, traspaia un velo di insincerità: “Hai detto cose che pensi di me, allora perché mi parli? Perché dici che sei stato male per giorni? Potevi evitare questa cosa“.

Giucas Casella lascia il salone e si rifugia in camera tra le lacrime

Giucas Casella, in piedi in salone di fronte a Nathaly Caldonazzo, scaglia la sua rabbia contro di lei: “Mi spiace che mi dici falso.

Non ti permettere perché non sono falso. Sei tu falsa allora, perché non mi hai salutato per giorni“. Innervosita dalle urla del coinquilino, l’attrice sbotta: “Ma cosa strilli?

“. L’illusionista è ormai un fiume in piena e, in preda a una crisi di nervi, esplode nuovamente: “Mi spiace, scusate, ma io non sopporto le bugie. Mi spiace ma non è così. Con me non lo devi fare. Ho rispetto delle donne“. La risposta dell’attrice: “Mi sembra una reazione un po’ eccessiva“.

In preda alla rabbia, il paragnosta si allontana dal salone e raggiunge la camera consolato da Katia Ricciarelli, scoppiando in lacrime e inveendo nuovamente contro Nathaly: “Sei bugiarda!

Falsa! Mi scuso con il pubblico a casa, mi spiace veramente. Fatemi stare calmo. Scusate“. Dopo il pianto del Vippone, prende parola dallo studio Alfonso Signorini che cerca di confortarlo: “Sei una persona esemplare, stai tranquillo. Con Nathaly non vi prendete, ma non devi minimamente reagire così. Stai facendo un bellissimo GF, la salute è una e sacra, per cui non prendertela“.