La conferenza: la trama e le curiosità del film in onda su Rai3 in prima visione assoluta

Programmi TV

Va in onda per la prima volta sugli schermi italiani la pellicola che racconta la sconsiderata conferenza di Wannsee che si tenne nel 1943 a sud di Berlino. Scopri la trama e tutte le curiosità sulla pellicola.

Sabato 29 gennaio 2022 va in onda su Rai3 a partire dalle ore 21:20 in prima visione assoluta per le televisioni italiane viene trasmessa la pellicola La conferenza. La programmazione del canale della televisione pubblica con questo film termina le programmazione dedicata alla Giornata della Memoria dello scorso 27 gennaio presentando in anteprima un intenso prodotto che racconta la cosiddetta conferenza di Wannsee che si svolse nel gennaio 1942 a sud di Berlino. Il pubblico conoscerà la storia di quindici personaggi del regime nazista che si riunirono per cercare, nel loro atroce modo, di porre fine a quella che consideravano la questione ebraica.

Scopri tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola La conferenza, in onda per la prima volta sugli schermi italiani nella prima serata di sabato 29 gennaio 2022 su Rai3.

La conferenza: tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola

La Conferenza (in lingua originale Conference) è un film tv tedesco drammatico diretto dal regista Matti Geschonneck. La pellicola è stata realizzata non come un documentario ma bensì come una riproposizione di quanto si sono detti alcuni generali nazisti in occasione della famosa e spietata riunione che si tenne 80 anni fa a Wannsee.

Il film, prodotto da Constantin Television e ZDF, viene proprosto in prima visione assoluta a qualche giorno di distanza dalla Giornata della Memoria ed intende mostrare al pubblico le decisioni scellerate che vennero prese durante quella conferenza che di fatto decise le sorti degli ebrei d’Europa.

La conferenza: la trama del film

Il film racconta quello che successe il 20 gennaio 1942 quando i più importanti gerarchi tedeschi si ritrovarono in una villa a sud di Berlino per tenere quella che rimase famosa con la nomenclatura di Wannsee Conference.

La conferenza coinvolse quindici personaggi di primo piano del regime nazista, che su invito di Reinhard Heydrich si riunirono per definire la cosiddetta soluzione finale della questione ebraica.

L’intento era quello di chiarire direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative di potere del Terzo Reich, che l’intera operazione spettava alla competenza delle SS sotto l’autorità suprema di Heinrich Himmler e dello stesso Heydrich.