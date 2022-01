Melissa Satta e la rottura con Boateng, a Verissimo la showgirl chiarisce: “Non è stata una scelta mia”

Programmi TV

Melissa Satta torna a parlare della fine del matrimonio con Boateng commentando amaramente: "Non me l'aspettavo". La rivelazione a Verissimo sulla rottura con il calciatore.

Naufragata la storia d’amore con Kevin-Prince Boateng, Melissa Satta è ritornata a sorridere al fianco del nuovo compagno Mattia Rivetti. Ospite a Verissimo la showgirl ed ex Velina è più raggiante che mai ma, ricordando la fine del matrimonio con il calciatore, commenta amara il momento della separazione e svela di chi sia stata la responsabilità della frattura.

Melissa Satta riapre il capitolo Boateng: i dettagli sulla separazione

Melissa Satta è tornata a sorridere, dopo la fine del matrimonio con Kevin-Prince Boateng dal quale è nato il figlio Maddox nel 2014. L’ex Velina di Striscia la Notizia e il calciatore si sono lasciati nel 2020 dopo un lungo amore.

Oggi la showgirl ha ritrovato il sorriso al fianco del nuovo compagno Mattia Rivetti, giovane imprenditore, con il quale la scorsa estate ha ufficializzato la relazione sui social.

Tuttavia sono ancora pesanti gli strascichi per la fine del matrimonio con Boateng, sulla quale ancora oggi non è stata fatta piena chiarezza. Ospite di Verissimo, la Satta ne parla con Silvia Toffanin e confessa amaramente come non sia riuscita a metabolizzare totalmente tale frattura: “È sempre un dolore che ti rimane dentro nascosto da qualche parte, perché non l’ho vissuta bene.

Non l’ho mai nascosta questa cosa. Per me è stato un colpo che non ho saputo gestire al meglio, l’ho presa male“.

Melissa Satta e la rottura con Boateng: “Non è stata una scelta mia“

Melissa Satta, nonostante la rottura, è riuscita a tenere un buon rapporto con Boateng per il bene, soprattutto, del figlio Maddox.

La showgirl svela: “Col tempo riesci a capire tante cose, rifletti e ci sta che alla fine due persone prendano due strade diverse. L’importante poi è avere un obiettivo comune, che nel nostro caso è Maddox. E sta funzionando“.

Silvia Toffanin, incuriosita dal racconto della sua ospite, le chiede come mai non sia riuscita a metabolizzare immediatamente la rottura.

E, rispondendo a tale domanda, la Satta fa un’importante confessione: “Non me l’aspettavo, non è stata una scelta mia sino in fondo, lo dico onestamente. Però ho cercato di fare tutto quello che dal mio lato si potesse fare, poi è andata così e va bene lo stesso“.