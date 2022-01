Meloni contro Salvini sul Mattarella Bis: il centro-destra si divide sul Presidente della Repubblica

Politica

La proposta di Matteo Salvini di scegliere il Mattarella Bis come soluzione per la scelta del presidente della Repubblica non trova favore in Giorgia Meloni. Il centro-destra si divide.

Mentre alla Camera è in corso la settima votazione per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, i leader dei partiti politici sono impegnati nei vertici. Pochi istanti prima delle 11, Matteo Salvini ha fatto sapere di essere a favore dell’ipotesi ormai nota come “Mattarella Bis“. Le sue parole però sono state duramente criticate da Giorgia Meloni. Il centro-destra è diviso sulla questione.

Matteo Salvini pensa al “Mattarella Bis”: la proposta per il nuovo Presidente della Repubblica

La settima votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica era iniziata da poco più di un’ora quando Matteo Salvini ha reso nota la sua nuova proposta.

Per il leader della Lega, torna a essere valutabile la proposta di “chiedere a Mattarella di ripensarci”, giudicata dal politico “più seria”. Parlando con i giornalisti presenti fuori dalla Camera, Salvini ha dichiarato: “Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo, allora chiediamo a Mattarella di restare, così la squadra non cambia: Draghi resta a Palazzo Chigi. È la mia posizione, poi non so nemmeno se c’è un vertice”. “L’importante è che Mattarella non sia percepito come un ripiego” ha specificato ancora.

Nei minuti successivi è poi giunta la notizia di una convocazione d’urgenza dei grandi elettori della Lega per le 14.

Salvini avrebbe inoltro parlato al telefono con Draghi. Non è noto cosa si siano detti, ciò che è chiaro è invece che fonti qualificate hanno anticipato la crescita dei consensi per il Mattarella Bis, con una possibile conclusione della decisione entro la sera.

Giorgia Meloni affossa Matteo Salvini: la proposta del Mattarella Bis non piace e il centro-destra si divide

La proposta di Matteo Salvini di eleggere ancora una volta Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica non ha trovato appoggio in Giorgia Meloni.

La presidente di Fratelli d’Italia ha affidato a un tweet il suo pensiero. “Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica” ha scritto. “Non voglio crederci“ ha concluso duramente la politica.

Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) January 29, 2022

Dal M5S arrivano invece opinioni in appoggio al Mattarella Bis, confermando l’ipotesi sulla quale si discute ormai da settimane in parlamento. Pare inoltre che fonti parlamentari avrebbero confermato che anche l’area di vicinanza a Luigi Di Maio potrebbe trovarsi d’accordo sulla “soluzione Mattarella bis”.