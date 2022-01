Ornella Vanoni vittima di un incidente in treno: cosa le è successo e coma sta adesso la cantante

Gossip

I fan di Ornella Vanoni sono stati colti alla sprovvista in queste ore dalla dichiarazioni della cantante, che ha rivelato di essere stata vittima di un incidente. La nota voce italiana ha deciso di parlare dopo un periodo di silenzio, rendendo noto a tutti cosa le è accaduto. Dopo il suo racconto, ha ricevuto messaggi di grande affetto da parte di chi la segue sul suo profilo Instagram.

Ornella Vanoni vittima di un incidente: il racconto della cantante

“Vi volevo far sapere cosa mi era successo” così Ornella Vanoni ha esordito nel video condiviso sul suo profilo Instagram e rivolto ai fan. “Stavo benissimo, in gran forma– ha continuato- stavo andando a Roma per cantare con Baglioni”.

“Ero in piedi per andare a fare la pipì– ha aggiunto riferendosi al suo viaggio in treno- i treni quando vanno veloci ballano, ero davanti ai gradini, ha dato uno scossone a destra molto forte”. “Io sono caduta giù e ho preso uno botta che non vi so dire che male. Ho anche urlato” ha aggiunto, toccando proprio il punto nel quale ha subito il colpo sulla schiena.

Ornella Vanoni partecipa allo spettacolo di Baglioni dopo l’incidente: “In piedi non potevo stare”

Nonostante l’incidente, Ornella Vanoni non ha voluto disdire i suoi impegni, preferendo assumere medicinali per attenuare la sensazione di dolore.

“Sono andata da Baglioni, però seduta, perché in piedi non potevo stare” ha spiegato. “Come sono arrivata a Milano, una cosa terrificante. Quattro settimane di letto, due con dolori atroci, poi sempre un po’ meno” ha aggiunto.

“Faccio ginnastica riabilitativa e già sto meglio, ma prima non potevo neanche camminare, pensare di alzarmi dal letto da sola, non potevo” ha spiegato Ornella.

“Mi hanno dato anche un girello” ha specificato, concludendo il racconto di quella che ha poi definito “la mia triste storia”.

Ornella Vanoni spiega come tiene lontana la tristezza

“Io cerco di tutto per non essere triste, cerco di prendere dentro di me la forza che ho e cerco di non piangere” ha ammesso la cantante, mostrandosi sorridente. “Era durante le feste, ero sola“ ha commentato ancora, ripensando ai difficili giorni di convalescenza. “I miei erano tutti via, erano partiti e quindi potevo anche piangere, ma non l’ho fatto, forse due lacrime sono uscite, ma no” ha concluso, annunciando poi di essere “piena di progetti”.