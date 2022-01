A C’è posta per te la storia di Rosaria, che ha dovuto subire un brutto lutto. La sorpresa dei suoi tre figli

Programmi TV

Raffaella, Anna e Giovanni hanno chiamato C'è posta per te per la loro mamma Rosaria. Si trattava di un regalo, a cui ha partecipato anche l'attore Marco Bocci.

Come in ogni puntata, anche l’episodio di C’è posta per te del 29 gennaio ha visto la presenza di due super ospiti, che hanno partecipato alle soprese della serata. Roberto Mancini ha aiutato Martina a fare un regalo al compagno Simone. Ma anche Marco Bocci si è prestato per essere parte di una toccante sorpresa.

L’ultima storia raccontata nel people show, infatti, era un regalo di tre figli a una mamma. Dopo la morte del marito, Rosaria, aveva bisogno di sentire tutto l’affetto della sua famiglia. A impreziosire ulteriormente questo momento, appunto, Marco Bocci, che ha portato dei doni alla famiglia.

La stoccante storia di Rosaria a C’è posta per te

L’ultima storia raccontata nella puntata del 29 gennaio di C’è posta per te è stata quella di tre fratelli e della loro mamma: “Faccio entrare Giovanni, Anna e Raffaella… Due sorelle e un fratello, sono qui per la loro mamma”.

Una stupenda famiglia che ha subito una disgrazia nel 2020: “Il nostro cuore ha smesso di battere insieme a quello di papà”. Il capo famiglia li ha lasciati per un brutto male, mai diagnosticato dai medici: “Fa sempre più fatica a lavorare… Chiamano dall’ospedale e le dicono che il papà non c’è più… Mieloma alle ossa, mai diagnosticato“.

Un lutto che ha cambiato profondamente la madre, Rosaria, che ha anche cominciato a fare un lavoro massacrante: “Da quando è successo questo, ovviamente la mamma non è più quella di prima”. L’intento della missiva era quello di spingere la mamma a ricominciare dopo la tragedia: “Cercare di farla ricominciare”.

La lettera di Raffaella, Anna e Giovanni a C’è posta per te

Raffaella, insieme ai fratelli, Anna e Giovanni, ha chiamato C’è posta per te per fare una sorpresa alla mamma: “Sei la mamma migliore del mondo e la donna più forte che io abbia mai conosciuto. Questa sera voglio regalarti una grande festa”.

Anna ha promesso di sostenere di più Rosaria: “Questa sera sono anche io qui… Voglio prometterti di essere più forte e di farti io da spalla… Ti amo tanto”. Mentre Giovanni si è augurato di poter evitare, presto, alla mamma di dover lavorare per mantenerli: “Promessa… Renderti ogni giorno orgoglioso di me… Non andrai più a lavorare alle 3 di notte per noi”.

I tre figli hanno inviato la missiva televisiva a Rosaria per darle tutto il loro supporto e affetto in questo momento complicato: “Continui a prenderti cura di tutti… Vogliamo prenderci cura di te… Vogliamo darti nel nostro meglio per darti supporto… Sei una mamma dieci e lode”.

La risposta di Rosaria e la sorpresa di Marco Bocci a C’è posta per te

Oltre ai tre figli, anche il genero Armando ha dimostrato la sua stima a Rosaria, consegnandole le chiavi della loro nuova casa: “Casa nostra è anche casa vostra”. Ma i regali non sono finiti qui.

Marco Bocci è arrivato nel people show, come regalo dei figli alla mamma, portando anche dei doni materiali. L’attore ha voluto dare un messaggio di speranza a Rosaria: “Non esiste curva dove non si può sorpassare… In qualche modo tutto si riesce ad affrontare”.

Rosaria ha aperto la busta e ha abbracciato i suoi figli, che le hanno inviato un ultimo messaggio d’amore: “Ti amiamo follemente”.