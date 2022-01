Amadeus annuncia Fiorello al Festival di Sanremo 2022: la conferma in un divertente siparietto tra i due

TV e Spettacolo

Amadeus ha confermato la presenza di Fiorello al Festival di Sanremo 2022 ormai prossimo alla partenza. In un divertente video mandato in onda nell’edizione del Tg1 delle 13,30, il conduttore ha improvvisato un divertente sketch con lo showman, mostratosi in accappatoio e bigodini nella stanza d’albergo dove risiede assieme allo stesso ‘Ama’. “Non so che cosa farà” le parole del conduttore in riferimento alla partecipazione del suo braccio destro.

Amadeus annuncia Fiorello a Sanremo: il divertente video al Tg1

Alla fine l’ufficializzazione è arrivata dallo stesso Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2022 ormai alle porte: Fiorello sarà all’Ariston anche quest’anno.

L’annuncio è arrivato al Tg1 delle 13.30 di oggi pomeriggio, con Amadeus che ha fatto recapitare al notiziario un divertente video girato nel corridoio della sua camera d’albergo. In riferimento al suo pressing per avere il comico all’Ariston anche quest’anno, il conduttore svela: “Amici del Tg1, terzo tentativo ed ultimo. Vediamo se è arrivato, se nella camera di fronte alla mia c’è qualcuno che sto aspettando. Mi hanno detto che è a Sanremo, io non l’ho ancora visto, spero non sia un sosia: ultimo tentativo“.

Nel video si vede Amadeus bussare alla stanza d’albergo di fronte alla sua: “C’è qualcuno? Sono Ama“. Appena si apre la porta, il conduttore esclama: “Ma allora è vero che…“. Per poi interrompersi e scoppiare a ridere vedendo Fiorello, sulla soglia della porta della sua camera, in accappatoio e bigodini. ‘Ama’ successivamente esclama: “Allora è vero che sei arrivato! Allora facciamo Sanremo insieme martedì“.

Fiorello e Amadeus, lo sketch: “Sono felice che tu sia qui“

Lo sketch prosegue con Fiorello che, ironicamente, rivela: “Ma io parto dopodomani. Ma scusa, queste cose qua non puoi dirle prima?

Vai al Tg1 e devi dire qualcosa, sennò la gente non le sa“. Amadeus alla fine del video commenta, confermando di fatto la partecipazione di Fiorello: “Sono felice che tu sia qui“.

Alla fine del video lo stesso conduttore si presenta in video-collegamento con il Tg1 e parla del pressing fatto al suo braccio destro per averlo al suo fianco anche quest’anno: “Finalmente può iniziare il Festival di Sanremo. Sono stato un martello pneumatico, lui non mi sopporta quindi non so cosa potrà accadere nella prima puntata. Però sono felice, si preannuncia un Sanremo di numeri uno“.

E, in riferimento a cosa Fiorello farà all’Ariston, Amadeus ammette: “Io realmente non so niente, non so cosa farà e questa è una cosa che incredibilmente mi piace molto“.

Dopo l’arrivo di Fiorello a Sanremo, documentato ieri attraverso alcune indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: il mattatore siciliano sarà presente all’Ariston.