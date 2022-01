Amici speciale cosa è successo: gli allievi della scuola in onda anche se il domenicale salta a causa del Covid

Programmi TV

Il 30 gennaio non è andata in onda la puntata domenicale di Amici. Secondo le indiscrezioni, infatti, molti professionisti del talent show sarebbero risultati positivi al Covid-19 e, quindi, la produzione avrebbe pensato a un periodo di quarantena per gli addetti ai lavori. Le positività, però, non riguarderebbero, gli allievi della scuola, che vivono in isolamento.

Anche se non è stato possibile registrare una nuova puntata del talent show, Amici è andato comunque in onda di domenica con uno speciale. I talenti della scuola di Canale 5 si sono raccontati a cuore aperto.

Amici speciale: gli allievi si raccontano

La produzione di Amici, ha deciso di mandare in onda una puntata speciale domenica 30 gennaio.

Durante quest’episodio, ogni allievo ha raccontato le sue emozioni e sensazioni ai telespettatori. Alcuni di loro sono riusciti a sorprendere, facendo uscire le loro personalità, ancora non messe in evidenza.

Tra questi, Cosmary, che ha fatto trasparire tutta la sua forza e l’impegno che sta mettendo nella sua avventura ad Amici: “Ho stretto i denti… Dimostrare soprattutto a me stessa che non c’è niente che io non possa superare”. La ballerina ci ha dato anche un po’ di sano gossip, aprendosi su Alex: “Alex mi fa ridere, mi fa sorridere, con lui mi sento capita… Quella sua personalità complicata mi attirava”.

LDA è da sempre il mio preferito. Il cantante ha chiarito ulteriormente come intende affrontare il paragone con il padre Gigi D’Alessio: “Sapevo che il pubblico, prima o poi, mi avrebbe giudicato perché figlio di un’artista nazionale… Non voglio essere paragonato a mio padre, voglio essere semplicemente Luca”. Emozionante anche la storia di Christian, figlio di una ballerina che non ha potuto, a suo, tempo, partecipare ai casting della trasmissione: “Lei che 21 anni fa avrebbe voluto fare i casting per quello che in quel periodo era ‘Saranno Famosi’ e ha scoperto di essere incinta di mia sorella.

L’anno dopo… Scopre di essere ancora incinta, di me… Era il mio sogno forse ancora prima di nascere”.

Amici speciale: gli amori nella casa

La puntata speciale di Amici, di domenica 30 gennaio, ha messo in luce gli allievi, dandogli la possibilità di raccontarsi.

Tanto che ho apprezzato una ballerina, che prima non apprezzavo: Carola.

La ballerina ha spiegato cosa significa Amici per lei: “La maglia di Amici per me significa essere messa in condizioni di crescere. Artisticamente significa avere la possibilità di studiare, praticare e gestire l’ansia, la competizione, lo stress, affrontare gli imprevisti, fino a darmi nuovi stimoli ed esibirmi ogni settimana”.

Inoltre, per la prima volta, Carola ha raccontato il suo rapporto speciale con Luigi: “Sarebbe stato più semplice ammettere che mi stavo innamorando di lui invece no, non l’ho mai ammesso… Proprio perché sapevo che tanto avrei perso… Era un sentimento che non era reciproco… Il nostro distacco è stato necessario… Solo quando lui non c’era più, ho capito perché avevo bisogno di lui”.

Anche Albe ha voluto fare una confessionale sentimentale su Serena: “Lei è il mio primo vero amore… Acceso d’amore, di puro amore… L’amo così com’è”.