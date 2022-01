Amici non andrà in onda domenica: il programma è stato sospeso temporaneamente. Cosa è successo

Programmi TV

Scatta l’allerta Covid nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi quest’anno arrivato alla ventunesima edizione. Sembra infatti che siano stati riscontrati dei contagi tra alcuni professionisti del programma e che, dunque, tutti i protagonisti siano stati messi in quarantena; il programma inoltre è stato stato sospeso in via temporanea per tutelare i suoi protagonisti. Salterà quindi l’appuntamento di domenica 30 gennaio e non è chiaro quando tornerà su Canale 5.

Casi Covid tra i ballerini di Amici, scatta la quarantena per il talent show

È notizia di queste ore che sono stati scoperti alcuni casi Covid tra i ballerini di Amici; a farne parola è il noto portale Dagospia, che ha svelato i motivi per cui il programma di Maria De Filippi non andrà in onda il 30 gennaio.

La puntata infatti sarebbe dovuta essere registrata il 26 gennaio, ma è stato sospeso tutto per mettere in quarantena tutti i protagonisti del talent.

Fortunatamente tra i ragazzi della casetta, gli allievi della scuola, non sono stati riscontrati casi positivi, per cui la situazione si può dire sotto controllo. Tuttavia gli autori hanno deciso di sospendere temporaneamente il programma, che al momento non è ben chiaro quando potrà tornare su Canale 5 dai propri fan.

Al suo posto, per non alterare il palinsesto, Dagospia fa sapere che dovrebbe andare in onda uno speciale del programma.

Amici di Maria De Filippi fa di nuovo i conti con il Covid

Sembra insomma che Amici di Maria De Filippi debba di nuovo i conti con il Covid; di recente infatti l’insegnante Lorella Cuccarini è risultata positiva al virus.

In quel caso però sono finiti in quarantena solo lei e il programma ha potuto continuare indisturbato facendo collegare la prof da casa.

Questa volta però la situazione è ancora più delicata e gli autori hanno preferito sospendere il programma per salvaguardare la salute di tutti i protagonisti coinvolti.

Sono stati effettuati anche i dovuti accertamenti per quanto riguarda il pubblico e si può supporre che nelle prossime ore sarà chiaro quando il programma potrà tornare in onda. Come anticipato, però, è stato previsto uno speciale, che andrà in onda uno speciale realizzato non in studio, sempre per evitare che la situazione possa degenerare ulteriormente.