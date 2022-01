Elodie e Maria De Filippi, la cantante rivela la passione segreta che la lega alla conduttrice di Amici

Gossip

Nelle ultime ore Twitter è letteralmente impazzito portando in tendenza il nome di Maria De Filippi nella sezione giochi del social. Una situazione alquanto strana, dato che la donna solitamente viene associata al mondo del piccolo schermo. Cos’è successo, dunque? Sembra proprio che tutto sia iniziato grazie ad Elodie, che ha fatto una particolare rivelazione che riguarda proprio la celebre conduttrice.

Durante la notte tra il 19 e il 20 gennaio, Elodie ha aperto un Twitter Spaces (una chat room di audio in diretta) e il suo lungo discorso ha fatto sì che il nome di Maria De Filippi finisse in tendenza.

Fin qui niente di strano, dal momento che la cantante è diventata famosa proprio al talent curato dalla conduttrice, ma ciò che ha attirato l’attenzione degli utenti è che il nome della queen di Mediaset era in trend topic nella sezione giochi.

Il mistero è presto svelato però, dal momento che l’artista ha fatto il nome di Maria parlando di videogiochi, dei quali si è detta molto appassionata. In particolare sembra che lei e la De Filippi ne parlino spesso per darsi consigli su un videogame, Zelda. Elodie ha infatti rivelato ai fan di sentire spesso la conduttrice al telefono proprio per aiutarsi a vicenda e riuscire a completare le missioni previste nel gioco.

Non solo Maria De Filippi, Elodie svela i suoi progetti futuri su Twitter

I fan di Elodie sono dunque impazziti nel sentirla parlare di Maria De Filippi e della passione che le lega. L’artista però non si è limitata solo a questo particolare aneddoto, ma ha anche svelato quali sono i suoi progetti futuri proprio su Twitter. Sembra infatti che in estate uscirà un suo nuovo singolo e ha spiegato anche di voler regalare ai suoi fan un lavoro molto simile a Future Nostalgia, nome di un album pubblicato da Dua Lipa – probabilmente riferendosi al tipo di sonorità utilizzate da quest’ultima nel lavoro citato.

La cantante ha inoltre parlato delle colleghe, rivelando di essere molto legata a Joan Thiele ma di sentire spesso anche Alessandra Amoroso, Gaia e Roshelle (la prima ha partecipato, come Elodie, ad Amici mentre le altre due sono state concorrenti di X Factor). Ha spiegato inoltre che tra gli artisti che ascolta di più c’è Marracash; sembra insomma che, nonostante la rottura, i due siano rimasti in buoni rapporti e che siano pronti a sostenersi reciprocamente.