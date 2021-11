Marracash e la fine della relazione con Elodie: “Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco”

Gossip

Marracash parla della rottura con Elodie durante la lavorazione dell'ultimo album, che segna il termine di un ciclo per il "king del rap". I due hanno suggellato la fine del loro amore con il video di Crazy Love

Marracash festeggia l’uscita del suo nuovo album, Noi, loro, gli altri, che sta già ricevendo recensioni positive e una calda accoglienza da parte di pubblico e critica. Il rapper si sarebbe “scavato dentro” per uscire dal solito stereotipo del genere musicale e per portarlo a un livello più personale e maturo. L’album segna però anche la fine della relazione con Elodie dopo due anni, ma Marracash ha comunque voluto l’ex sulla copertina insieme alla famiglia.

Marracash, la fine della storia con Elodie durante la lavorazione dell’ultimo album

La fine di un ciclo per Marracash, nome d’arte di Fabio Bartolo Rizzo, che con il suo ultimo album conquista ancora una volta il podio di “king del rap“.

A 40 anni, il rapper ha deciso di alzare l’asticella dedicandosi a un lavoro personale e artistico a cui è intrecciata anche la sua vita personale. Lo dimostra una delle tre copertine di Noi, loro, gli altri che raffigura la “famiglia” di Marracash: i genitori, il fratello con i figli, la manager Paola Zukar e l’ex Elodie.

La cantante ha avuto un ruolo centrale nell’opera, che ha segnato anche la fine della sua relazione con il rapper.

Elodie aveva già confermato la rottura, e ora Marracash ne parla in un’intervista a Il Corriere della Sera. “Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco“, ha confessato il rapper, “È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine“.

Elodie e Marracash “uccidono” il loro amore nel video di Crazy Love

Marracash continua spiegando che la fine del loro amore è stato, in un certo senso, suggellata anche con una performance nel video di Crazy Love.

Il brano, che parla di lei, è corredato da immagini in cui “mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video“, commenta il rapper. Marracash ha smentito ogni voce riguardo il suo ipotetico flirt, mentre la cantante sarebbe stata fotografata insieme a Davide Rossi, presunta nuova fiamma.