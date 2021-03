Fabio Bartolo Rizzo, meglio conosciuto come Marracash, è uno dei rapper italiani più noti e riconosciuti dal pubblico. È nato sotto il segno dei Gemelli il 22 maggio 1979, in un paesino nella provincia di Enna e, poco dopo, con la famiglia si è spostato a Milano.

Gli esordi della sua carriera e il successo

Dopo aver conseguito il diploma di perito elettronico a Milano, Fabio scopre il forte interesse che ha verso la musica. Negli anni ’90, col nome d’arte Juza delle Nuvole, preso in prestito da un manga, inizia a registrare qualche demo e a collaborare con la famosa band rap, i Club Dogo. Dopodiché diventa Marracash, un nome che lo riporta alla sua infanzia, quando veniva chiamato “marocchino” a causa dei suoi lineamenti.

Continua la sua collaborazione con i Club Dogo e nel 2005 esce il suo primo mixtape, Roccia Music. Dopo 3 anni, nel 2008, uscirà il suo primo disco solista, che lo porterà al grande successo e all’appellativo di King del Rap italiano.

Il disturbo bipolare

Da un paio d’anni, il cantante ha scoperto di essere affetto da un lieve disturbo bipolare. Dopo aver pubblicato King del Rap, infatti, Marracash dice di aver avuto una fase di euforia estrema, che l’ha portato a smettere di dormire; per questo motivo ha deciso di farsi una visita.

Durante un’intervista di Daria Bignardi nel programma televisivo L’Assedio, Marracash parla della sua malattia: “Ti rende la vita abbastanza invivibile se lo hai molto forte, ma nel mio caso non lo è. Alterno delle fasi di depressione a delle fasi di euforia. Non c’è un tempo fisso, a volte durano parecchio, anche mesi”.

L’amore con Elodie

Da circa due anni il rapper è fidanzato con la cantante Elodie, uscita dal talent Amici di Maria De Filippi. Un amore nato dalla musica, dato che hanno iniziato a frequentarsi dopo la collaborazione per il brano Margarita, nel 2019.

La coppia, che sembra innamoratissima, ha avuto qualche momento di crisi durante il primo lockdown. Costretti alla convivenza forzata, Elodie racconta in un’intervista a Il Fatto quotidiano: “Abbiamo avuto delle discussioni, come tutti: lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata”.

Nonostante qualche gossip parlasse di una vera e propria crisi fra i due, le voci di corridoio sembrano smentite dallo stesso Marracash. Dopo la partecipazione e l’esibizione di Elodie come co-conduttrice al Festival di Sanremo, il rapper ha scritto su Twitter: “Orgoglioso di te” vicino alle immagini della fidanzata, mostrando vicinanza e orgoglio per il suo lavoro.