Marracash ferma le voci sulla nuova storia. Il suo commento diventa virale: cos’ha scritto il rapper

Da giorni non si parla d’altro che dell’ipotetica fine della storia tra Marrcash ed Elodie, alle quali si sono aggiunte anche quelle sui rispettivi probabili flirt, un modello e marketing manager per la cantante romana e un’artista poliedrica per il rapper milanese. Soprattutto di lei si è parlato molto negli ultimi giorno, il suo nome è Rosmy e, come aveva fatto sapere Dagospia, ne parlava già tutta Milano.

Cosa c’è davvero tra Rosmy e Marracash? È stato lo stesso rapper a chiarire la questione in modo diretto, mettendo fine alle speculazioni sulla sua vita privata.

Marracash rompe il silenzio sul suo presunto flirt con Rosmy

Marracash ha deciso di prendere in mano la situazione e mettere un punto fine al gossip che lo vede protagonista da giorni.

Non ha speso troppe parole, Marracash ha chiarito la sua situazione con una frase pubblicata su Twitter: “Ma chi ca** è questa???? Ma chi l’ha mai vista??” ha scritto aggiungendo ben tre emoji ridenti.

Ma chi cazzo è questa???? Ma chi l’ha mai vista?? 😂😂😂 #gossip — MARRACASH (@marracash) October 21, 2021

A questo Tweet hanno risposto molti dei suoi fan che non hanno nascosto il loro fastidio per quanto letto su Marracash: “-Marra, dai rimetti tutto a posto manco fossi Marie Kondo-non solo nel rap.

Con tutto sto gossip ne stanno dicendo troppe, è ora di metterli a tacere“, ha scritto un utente. “Con chi?” ha scritto un’altra, “Sei il mio mood di vita” ha scritto un altro ancora, “Pazzissimo il King! Si volaaah“.

Chi è Rosmy: nome d’arte di Rosaria Tempone

Rosmy, nome d’arte di Rosaria Tempone, è una cantante italiana nata a Zurigo. È l’ultima erede della famiglia di musicisti e girovaghi lucani Trinchitella, noti per aver portato in giro per il mondo la tradizione musicale dell’arpa Viggianese. Rosmy è diventata conosciutissima nel 2016, a seguito della vittoria del Premio Mia Martini con il brano Un istante di noi, canzone che, nello stesso anno, riceve anche il Premio FIMI Miglior brano radiofonico.

Il suo ultimo lavoro discografico, Giramondo, l’ha vista collaborare con musicisti del calibro di Saturnino e Maurizio Solieri.

La cantante della Basilicata, milanese di adozione, ha esperienze anche come attrice ed ha preso parti a diversi sceneggiati per la televisione e come ospite di diversi programmi Rai.

Il presunto flirt di Elodie

Se su Marracash si parlava di questo flirt, ormai smentito, con Romsy.

Elodie sarebbe stata pizzicata in più occasioni con Davide Rossi, modello e marketing manager di Armani. I due, stando ad alcuni scatti pubblicati su Chi, sarebbero stati immortalati insieme a cena e poi mentre si recavano a casa insieme.

Al momento Elodie non ha né confermato né smentito il presunto flirt, ed entrambi non hanno chiarito con i fan se tra loro sia davvero finita.