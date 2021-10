Rosmy e Marracash: chi è la cantante che sembra aver preso il posto di Elodie nel cuore del rapper

Gossip

Ormai da tempo si parla della crisi che avrebbe investito la coppia Elodie/Marracash ma solo negli ultimi giorni le prove si sarebbero fatte più concrete. Anche se non ci sono state ancora né conferme né smentite, tra i 2 cantanti la relazione sarebbe finita ed entrambi starebbero già pensando ad altro.

Rosmy: la nuova fiamma di Marracash

La notizia di una nuova fiamma per il rapper Marracash è stata diffusa da Dagospia. Il portale di gossip diretto da Roberto D’agostino ha fatto il nome di Rosmy sottolineando che, della presunta relazione: “Ne parla già tutta Milano”.

Rosmy, all’anagrafe Rosaria Tempone, è una cantante italiana nata a Zurigo il 6 gennaio 1986. È l’ultima erede della famiglia di musicisti e girovaghi lucani Trinchitella, noti per aver portato in giro per il mondo la tradizione musicale dell’arpa Viggianese.

Rosmy deve la sua fama alla vittoria, nel 2016, del Premio Mia Martini con il brano Un istante di noi, canzone che, nello stesso anno, riceve anche il Premio FIMI Miglior brano radiofonico. Il suo ultimo lavoro discografico, Giramondo, l’ha vista collaborare con musicisti del calibro di Saturnino e Maurizio Solieri.

La cantante della Basilicata, milanese di adozione, ha esperienze anche come attrice ed ha già bazzicato in televisione come ospite di diversi programmi Rai.

Elodie, Marracash e i nuovi presunti flirt

Se Marracash sembra essersi avvicinato molto a Rosmy, c’è da dire che anche Elodie sembra aver già voltato pagina. Circa 1 mese fa aveva rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair nella quale si era dilungata sul rapporto con il rapper. “Come va la relazione con Marracash? È stimolante e faticosa. […] Mi piace questa diversità.

Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi.”

Oggi, alla luce degli scatti pubblicati dal settimanale Chi, quelle parole sembrano soltanto un lontano ricordo. Elodie è stata infatti pizzicata dai paparazzi di Alfonso Signorini in compagnia di Davide Rossi, influente modello e marketing manager della maison Armani. L’ipotetica coppia ha cenato insieme ad amici per poi far rientro a casa insieme.

Ad oggi né il rapper né la cantante romana hanno ancora avuto reazioni rispetto ai rumors che li vedono protagonisti. In attesa di conferme da parte di Marracash ed Elodie non ci resta che attendere la prossima mossa.

Sicuramente il dubbio rimane, soprattutto dopo questa enigmatica Instagram stories pubblicata da Rosmy.