Rosmy commenta le voci sul flirt con Marracash: la reazione della presunta nuova fiamma del rapper dopo Elodie

Gossip

La crisi fra Elodie e Marracash è seguitissima dagli amanti del gossip in queste ore. I due cantanti sembrerebbero essere alle prese con la fine della loro relazione e si stanno facendo sempre più insistenti le voci sulla presunta nuova fiamma del rapper. Si tratterebbe di Rosmy, anche lei cantante. Proprio lei ha commentato la notizia del flirt con Marracash sui social, accrescendo ancora di più il mistero sulla vicenda.

Sul profilo Instagram di Rosmy, nome d’arte di Rosaria Tempone, è apparsa una storia con chiaro riferimento alle voci sul suo presunto flirt con Marracash.

La cantante ha condiviso uno “scroll” del portale web esperto di gossip Dagospia, commentando la notizia che la riguarda. “Dietro la rottura fra elodie e Marracash ci sarebbe l’interessamento del rapper per un’altra cantante in ascesa: la darkissima Rosmy” si legge nel testo pubblicato sul sito. “Ma io non…?!?!” commenta Rosmy. “Lo scopriremo solo vivendo…” aggiunge ancora, non confermando, né tantomeno smentendo lo scoop.

Dagospia è stato il primo a diffondere la notizia della possibile relazione fra i due cantanti, lasciando così intendere che Marracash e Elodie potrebbero essersi lasciati. “Ne parla già tutta Milano” garantisce D’agostino.

Dopo Rosmy e Marracash, voci anche su Elodie e il nuovo amore

In questi giorni, non solo Marracash è entrato sotto la lente del gossip per via della presunta nuova relazione. Anche Elodie infatti potrebbe aver voltato pagina. Chi avrebbe infatti condiviso alcuni scatti in cui la cantante appare al fianco di Davide Rossi. I paparazzi di Alfonso Signorini l’avrebbero pizzicata insieme al modello e marketing manager della maison Armani.

A quanto pare, i due avrebbero cenato insieme, per rientrare poi a casa. Per il momento però, né Elodie, né Marracash hanno commentato i rumors che li vedono protagonisti.