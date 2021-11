Elodie, il bacio con Davide Rossi: la foto. Le voci sulla fine della storia con Marracash sarebbero confermate

Gossip

Le voci sulla fine della storia tra Elodie e Marracash hanno iniziato a circolare intorno alla fine di settembre. La cantante era poi stata immortalata in alcuni scatti insieme a Davide Rossi

Sarebbe finita la storia tra Elodie e Marracash, l’ultimo tassello che confermerebbe le voci sarebbe la foto che ritrae la cantante romana mentre bacia la sua presunta nuova fiamma, Davide Rossi. Le voci sulla loro presunta storia circolano ormai da settimane, insieme a quelle che avrebbero visto il rapper milanese intrattenere una storia con un’artista indipendente di nome Rosmy smentite dallo stesso.

Elodie e Davide Rossi: la foto del bacio

A riportare la notizia della storia tra Elodie e Davide Rossi, con tanto di foto, è il settimanale Chi che ha pizzicato la coppia in auto. Come si legge nella didascalia allo spoiler postato su Instagram: “(…) I primi appassionati baci fra Elodie e Davide Rossi, che confermano la notizia della storia lanciata da Chi un mese fa.

È proprio chiusa, quindi, la relazione fra la cantante e il rapper Marracash. La fine della storia fra Elodie e Marracash è sembrata chiara lo scorso settembre, quando la cantante definì -stimolante e faticosa- la storia con il rapper, e aggiunse: -Siamo molto diversi-“.

Le foto, si legge su Isa&Chia, sarebbero state scattate presso l’aeroporto di Linate dove Rossi ha accompagnato Elodie in partenza per Bari. La cantante è attesa nel capoluogo pugliese per l’inizio delle riprese di Ti mangio il cuore, film ambientato sugli altipiani del Gargano.

Elodie resterà lì per le prossime otto settimane; si tratta della sua prima esperienza da attrice.

Le voci sulla storia tra Elodie e Davide Rossi

Come riferito sempre dalla rivista Chi, tra Elodie e Marracash sarebbe finita intorno alla fine di settembre. Era stata la stessa rivista diretta da Alfonso Signorini a condividere gli scatti della cantante romana con Davide Rossi: modello e marketing manager della maison Armani. I due erano stati pizzicati dai fotografi a cena insieme e, successivamente, erano stati visti entrare in casa di lei.

Sulla sua presunta nuova relazione, Elodie non ha mai confermato o smentito, fino ad ora, chissà che ora la coppia non decida di ufficializzare la loro storia.