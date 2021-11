Elodie e Marracash è davvero finita. La cantante romana svela in che rapporti sono ora: le sue parole

Gossip

Dopo quasi due mesi di voci su voci sulla fine della storia tra lei e Marracash, Elodie ha detto come stanno le cose. Le sue parole in occasione del lancio del nuovo album del rapper

Tra Elodie e Marracash è davvero finita, anche se le foto della cantante romana con Davide Rossi non lasciavano più dubbi, è stata proprio lei a prendere l’argomento in una recente intervista rilasciata a Rolling Stones. Elodie appare nella copertina del nuovo album di Marracash, per questo i fan, dopo aver visto la foto hanno capito che tra i due corre ancora buon sangue.

Le voci sulla rottura tra Elodie e Marracash hanno iniziato a circolare verso la fine di settembre, i rumors, in aggiunta ad alcune frasi infelici sulla sua relazione pronunciate dalla cantante, avevano insospettito i fan. Successivamente sono state altre le voci a spargersi non solo a Milano, ma anche in tutta Italia sul presunto flirt di Marracash con un’artista di nome Rosmy, mentre Elodie aveva iniziato una frequentazione proprio con Davide Rossi.

Se il rapper aveva prontamente smentito la sua presunta nuova storia, Elodie non ha mai né smentito né confermato, finché i due sono stati pizzicati in auto nel parcheggio dell’aeroporto di Linate.

Elodie rompe il silenzio su lei e Marracash

Elodie compare nella copertina del nuovo album di Marracash intitolato Noi, loro, gli altri.

Per questo, a seguito della pubblicazione della foto da parte del rapper, si sono riaccesi i chiacchiericci su loro due. La cantante ha spiegato però di aver lavorato al progetto insieme a lui, ma che non stanno più insieme: “Oltre a volergli bene come persona, lo stimo come artista. Il suo processo creativo è incredibile” ha detto Elodie a Rolling Stones.

Elodie ha poi aggiunto: “Ad alcuni brani sono particolarmente legata, perché contengono parecchio del periodo che abbiamo vissuto insieme, e mi riempie il cuore poterne essere stata di parte“.

Le parole affettuose nei confronti di Marracash

Elodie ha riservato diverse parole affettuose nei confronti dell’ormai ex Marracash, parole mature e pensate che vogliono precisare che nonostante l’amore sia finito c’è comunque qualcosa che resta: “La profondità l’intelligenza, la consapevolezza che le favole non esistono e che la realtà è molto più bella, ricca e sfaccettata“.

Elodie ha poi detto di sperare per Marracash il meglio, una vita piena di serenità: “Glielo auguro di cuore. Se la merita davvero più di ogni altra cosa”.