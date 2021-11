Elodie, chi è il presunto fidanzato Davide Rossi: baci appassionati fra la cantante e la sua nuova fiamma

Chi è

Finita la storia con Marracash, la cantante Elodie è stata paparazzata in compagnia di Davide Rossi. La sua nuova fiamma non è un volto nuovo al mondo dello spettacolo.

Sono stati paparazzati insieme dal settimanale Chi già un mese fa sotto casa di lei, ma ora sembrerebbe esservi la certezza sulla notizia del loro flirt. Elodie e Davide Rossi sono stati recentemente paparazzati insieme, nel corso di un’uscita. Se prima non era del tutto chiaro, questa volta le foto non sembrerebbero davvero lasciare spazio a ulteriori dubbi. I due, infatti, sono stati raggiunti dall’obiettivo dei fotografi mentre si stavano scambiando qualche bacio appassionato in macchina all’aeroporto di Linate dove Davide Rossi ha accompagnato l’ex alunna di Amici in partenza per Bari.

Chi è Davide Rossi, la nuova fiamma amorosa di Elodie

Il capolinea della storia d’amore, durata due anni, tra Elodie e il rapper Marracash sembrava già nell’aria a fine settembre.

La cantante, infatti, aveva definito il loro rapporto sentimentale “bello anche se un po’ faticoso” aggiungendo anche “siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue”. A quanto pare ora Elodie ha un nuovo “amore”. Il settimanale Chi li ha paparazzati insieme in questi giorni, pubblicando poi le immagini del loro bacio appassionato sul magazine in edicola e sulla pagina Instagram.

Al momento, non sono molte le informazioni sulla nuova fiamma di Elodie.

Tutto ciò che si sa di Davide Rossi, è che è nato a Milano dove nel 2014 ha conseguito la laurea alla facoltà di lingue e comunicazione dell’Università IULM. Secondo le informazioni riportate da Fanpage.it, Rossi avrebbe iniziato la sua carriera sulle passerelle come modello, ma oggi sarebbe marketing manager per l‘azienda di moda Armani. Il ragazzo è comparso anche all’Isola dei Famosi nell’edizione del 2010. Possiede un profilo Instagram che però risulta privato.

Elodie in partenza per Bari per un nuovo film, all’aeroporto con Davide Rossi

Mentre il suo singolo “Vertigine” è entrato in rotazione radiofonica e sta avendo grande successo, Elodie ha deciso di buttarsi anche in un altro tipo di carriera: quella di attrice.

Sarà, infatti, la protagonista nel film Ti mangio il cuore, che sarà girato proprio a Bari. Le fotografie che la ritraggono in compagnia di Davide Rossi dovrebbero essere state scattate esattamente pochi istanti prima della sua partenza. Ritornando al film, si tratterebbe di un gangster movie in bianco e nero ambientato sul Gargano. Elodie vestirà i panni di Marilena, la moglie di un boss, innamorata dell’erede della famiglia rivale (rappresentato da Francesco Patanè).

Le riprese dureranno 8 settimane e chissà se il nuovo amato di Elodie non perderà l’occasione per farle visita.