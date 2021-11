Elodie rivela il segreto del suo successo e annuncia i suoi nuovi progetti fra musica e cinema

TV e Spettacolo

Negli ultimi anni Elodie si è fatta conoscere al grande pubblico per il suo talento artistico. Emersa da Amici di Maria De Filippi come cantante, ha poi ottenuto importanti ruoli come conduttrice, ma anche come attrice al cinema e in campagne pubblicitarie. Di fronte al sempre più grande successo dei suoi contributi, Elodie ha rivelato il segreto alla base della sua felicità professionale e non solo.

Elodie ammette: “Non mi aspetto mai niente”

Il nuovo singolo di Elodie si chiama Vertigine ed è al primo posto nelle radio italiane.

L’ex talento di Amici ha parlato di questo e degli altri successi vissuti nell’ultimo periodo ai microfoni di Tgcom24, rivelando quello che crede essere il segreto della sua fortuna. “La verità è che non mi aspetto mai niente. È l’unico modo per essere felice” ha dichiarato sicura la cantante. Elodie ha ammesso di aver comunque creduto molto nel suo nuovo brano. “È un pezzo un po’ più impegnativo, è una ballad, più difficile” ha spiegato, descrivendolo un “pezzo potente”. “Quando lo canto– ha ammesso- quasi mi manca il respiro, è una sensazione troppo bella”.

La sicurezza sembra davvero essere una caratteristica ricorrente nella carriera di Elodie, che ha spiegato con fermezza la sua scelta di non pubblicare un singolo quest’estate. “Non mi pento mai- ha spiegato- mi piace cambiare e fare sempre cose diverse altrimenti si diventa noiosi. Ho paura della noia. Cerco sempre di stupire, voglio essere sempre coerente ma diversa”.

I nuovi progetti professionali di Elodie: un album e un film in arrivo

Proprio a partire da quest’estate, Elodie è impegnata nella produzione del suo nuovo album. “Ci sono tante sfaccettature, sto cominciando davvero a capire come raccontarmi” ha spiegato nel corso della sua intervista.

La cantante ha ammesso di aver selezionato con grande attenzione gli autori con i quali ha collaborato. “È il mio dovere prima di cantare, far capire chi sono e cosa mi piace” ha dichiarato, descrivendo poi il suo nuovo progetto come “un lavoro più maturo, con sonorità più leggere, disco…”.

In questi giorni, Elodie è anche impegnata sul set di Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, una nuova avventura che la vede impegnata in panni diversi da quelli di cantante. “Quando canto ho una ansia da prestazione, la paura della nota sbagliata ecc…, quando recito invece mi godo l’esperienza” ha dichiarato entusiasta.

La cantante ha rivelato di essere seguita da un coach e di aver appreso il dialetto foggiano. “Lo sto prendendo come un gioco e mi fa felice” ha dichiarato infine.