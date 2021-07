Elodie pronta ad agguantare una nuova avventura dopo l’esperienza sul palco dell’Ariston, a Sanremo 2021, nella veste di co-conduttrice. Sembra davvero lontano il ricordo dei tempi di Amici, quando si affacciava al mondo del piccolo schermo in punta di piedi. Oggi è una delle artiste italiane più amate e seguite e all’orizzonte c’è anche una strada diversa da quella della musica.

Elodie: l’esordio nel mondo del cinema

Così com’era successo con l’ex concorrente di Amici Emma Marrone, prestata al cinema e diretta da Gabriele Muccino nel film Gli anni più belli, ora anche Elodie è pronta a cimentarsi nel ruolo di attrice.

Dopo l’esperienza su Amazon Prime Video con Celebrity Hunted 2, per l’artista sarebbe arrivata l’ora di fare un altro grande salto.

Lo scorso 30 aprile, aveva fatto rumore l’ingresso della cantante tra gli artisti dell’agenzia Volver che rappresenta, tra gli altri, anche attrici del calibro di Matilde De Angelis. Adesso, proprio grazie ad un post pubblicato sul profilo Instagram dell’agenzia, arriva la conferma del debutto di Elodie nel mondo del cinema. L’esordio avverrà con il film di Pippo Mezzapesa Ti mangio il cuore, tratto dall’omonimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

La cantante ha commentato così la novità, come riporta Repubblica: “Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa“. Rispetto alla scelta, il regista ha dichiarato quanto segue: “Elodie è forza, istinto, bellezza. Quello che cercavo per un personaggio all’incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso.”

Elodie: progetti futuri

Le riprese del film inizieranno in autunno, un periodo particolarmente caldo per la cantante che è al lavoro per un nuovo progetto musicale.

Come annunciato sul proprio profilo Instagram, a settembre uscirà un singolo che anticiperà il nuovo album della cantante.

Parallelamente si rincorrono le voci che vedrebbero Elodie alla conduzione de Le Iene a partire da gennaio prossimo. Dopo l’allontanamento da Mediaset di Alessia Marcuzzi e un nuovo programma affidato a Nicola Savino, i vertici del Biscione sarebbero alla ricerca di volti nuovi per la conduzione dello storico programma di Italia 1. Che si tratti di indiscrezioni fondate o meno, quel che è chiaro è che la performance di Elodie al Festival di Sanremo non è passata inosservata.

La sua ascesa nel mondo dello spettacolo sembra essere solo all’inizio.