Deadpool 2: trama, cast e trailer del film con Ryan Reynolds torna in onda su Italia1 domenica 30 gennaio

Torna in televisione on la sua seconda avventura il supereroe più insolente del cinema. Su Italia1 domenica 30 gennaio 2022 va in onda la pellciola Deadpool 2. Scopri tutte le curiosità, la trama ed il cast del film.

Il sequel sul supereroe politicamente scorretto che rompe di continuo la quarta parete torna in onda su Italia1 domenica 30 gennaio 2022 a partire dalle ore 21.20 circa. In Deadpool 2, disponibile anche in contemporanea streaming sul portale di Mediaset Play ed anche sull’applicazione per dispositivi mobili, torna nei panni dell’eccentrico protagonista di rosso vestito il divo Ryan Reynolds per la sua seconda cruda ma divertente avventura. Wade Wilson dopo essere diventato indistruttibile dovrà affrontare i mostri del passato ma anche quelli del presente, andando alla ricerca del giusto riscatto nel tentativo di salvare la vita al giovane mutante di nome Russell Collins.

La trama, il cast e le curiosità della pellicola.

Deadpool 2: le curiosità ed il cast della pellicola

Deadpool 2 è un film del 2018 diretto da David Leitch, regista statunitense che dopo questa pellicola si occuperà della direzione dello spin off fi successo dal titolo di Fast & Furious – Hobbs & Shaw. Il prodotto, basato sull’omonimo personaggio visto nei fumetti Marvel, è l’undicesimo film della lunga ed apprezzata saga sugli X-Men nonché sequel del film Deadpool del 2016.

Ad interpretare il protagonista Wade Wilson è ancora una volta Ryan Reynolds, che già in passato aveva cercato il successo in una pellicola di supereroi senza però scaldare i cuori degli appassionati con il contestato e criticatissimo Lanterna Verde; il ruolo dell’antagonista spetta all’attore Josh Brolin, il noto Thanos della saga sugi Avengers.

Completano il cast anche Morena Baccarin, Julian Dennison, Zazie Beetz, T. J. Miller, Brianna Hildebrand e Jack Kesy.

Deadpool 2: la trama del film

Il mercenario più insolente e scurrile del cinema torna con la sua seconda avventura. Deadpool è ormai malato da tempo ma accetta lo stesso di portare a termine le sue classiche scorribande per tirare a campare.

Una volta seminati nemici in tutto il mondo si imbatte però nello strano caso di un giovane e potente mutante che ha attirato su di se le attenzioni di nuovi nemici. A Deadpool il compito di salvarlo da una minaccia che viene addirittura dal futuro.

