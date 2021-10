Fast & Furious – Hobbs & Shaw è il film adrenalinico in onda in prima tv su Canale5. Il trailer

TV e Spettacolo

Sbarca per la prima volta in assoluto il film con protagonisti i divi hollywoodiani Dwayne Johnson e Jason Statham. Da acerrimi nemici dovranno stringere una alleanza per sventare una minaccia mondiale.

Oggi giovedì 21 ottobre 2021 arriva su Canale5 per la prima volta in assoluto il film spin off dell’universo cinematografico di Fast & Furious che mette al centro della narrazione le gesta folli e spericolate del duo formato dai duri hollywoodiani Dwayne Johnson e Jason Statham. I due interpretano rispettivamente Luke Hobbs e Deckard Shaw, inizialmente nemici nei capitoli precedenti della saga, che qui devono unire le loro forze per sventare la minaccia planetaria di un virus letale che potrebbe decimare la popolazione mondiale. La trama ed il cast della pellicola Fast & Furious – Hobbs & Shaw.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw: il cast e le curiosità del film

Fast & Furious – Hobbs & Shaw ( dal titolo in lingua originale di Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw), noto anche con il solo titolo di Hobbs & Shaw, è una pellicola del 2019 diretto da David Leitch, attore e regista statunitense qui all’ultima fatica dopo il sorprendente ed apprezzato film di Deadpool 2.

La pellicola è da inserire nella sconfinata serie di Fast & Furious come spin off in quanto prende come protagonisti, Luke Hobbs e Deckard Shaw, personaggi già presenti nei precedenti capitoli della serie.

I due duri della saga vengono interpretati ancora una volta rispettivamente da Dwayne Johnson e Jason Statham che affrontano una vicenda a se stante collocata temporalmente 2 anni dopo le vicende di Fast & Furious 8. Al loro fianco nel cast di attori compaiono l’apprezzato Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González, la diva Helen Mirren, ed ancora Eddie Marsan.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw: la trama della pellicola

A Londra alcuni agenti dell’MI6 cercano di sventare una minaccia mondiale cercando di confiscare il temibile virus denominato Fiocco di Neve ma qualcosa va storto quando si mette di mezzo la temuta organizzazione criminale dell’Eteon. I criminali riescono infatti ad uccidere tutti gli agenti per impadronirsi del virus ma qualcosa va storto qando Hattie Shaw, sorella di Deckard, si inietta il virus dandosi alla fuga.

Deckard viene così informato dei fatti e costretto a collaborare con il nemico Hobbs nel tentativo di rintracciare la sorella e metterla al sicuro poiché diventata portatrice del virus letale.