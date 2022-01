Delia Duran lascia Alex Belli e si toglie la fede dal dito al GF Vip: la reazione di Soleil è sorprendente

Gossip

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran sembrerebbe aver preso una scelta definitiva sulla sua relazione con Alex Belli. La vippona ha infatti sorpreso tutti decidendo di togliersi la fede del matrimonio con l’attore. Il suo gesto ha scatenato le reazioni, compresa quella di Soleil Sorge, che avrebbe cercato di farla riflettere.

Delia Duran lascia Alex Belli e si toglie la fede dal dito: le sue parole

“Sono una donna libera! Finalmente! Liberissima! Festeggiamo in piscina” così Delia Duran ha commentato la sua scelta di togliersi la fede dal dito. Le sue parole, riportate da Biccy, rivelano tutta la sua gioia: “Viva la libertà, la mia.

Perché basta, ho deciso io. Ho lasciato Alex, non me ne frega un ca**o perché lui ha fatto schifo. Mi sono rotta i cogl**ni”. “Ho superato il limite ed è finito tutto. Non è il vino che mi fa parlare, sono seria e non mi pentirò” avrebbe ancora aggiunto. “Sono sicura al 100% di essere libera e lasciarlo– avrebbe ancora aggiunto- nella mia vita decido io e lo lascio. Questo anello non soltanto lo tolgo, ma lo posso buttare via“.

Entusiasta, Delia si è poi rivolta ai coinquilini per mostrare loro la mano priva del gioiello. “Se l’è messa e se l’è tolta sta fede ce l’ho io adesso, non fa testa” ha commentato però Manila, smorzando i toni.

Soleil Sorge scopre che Delia Duran ha lasciato Alex Belli: la sua reazione

La scelta di Delia Duran è presto giunta alle orecchie di Soleil, che ha reagito in maniera inaspettata ai più. L’influencer ha infatti raggiunto la modella, invitandola a ragionare sulla scelta fatta. “Non è vero che non ti tutela! Qui dentro ti ha sempre difesa e tutelata” le avrebbe detto, come riporta Biccy. “Lui sta soltanto dimostrando affetto per quello che aveva qui dentro” avrebbe aggiunto.

“Aspetta a prendere decisioni così affrettate.

Non buttare l’anello adesso, stai esagerando. Ma non è che è tutto frutto del Santero?” le avrebbe ancora detto alludendo all’alcool. “Questo sfogo così improvviso io non lo capisco. Hai perdonato tutto e hai tenuto duro e adesso crolli e lo lasci? Ok che ognuno ha i suoi tempi, ma il tuo comportamento non lo capisco” avrebbe ancora insistito.

“Prenditi del tempo per riflettere, rilassati, divertiti, mettiti in disparte o se vuoi balla e goditi la musica, ma non prendere decisioni di cui potresti pentirti” la sua esortazione. “Però non dire che lo lasci così su due piedi, Ale in casa ha detto che sei una persona splendida.

Goditi la serata con leggerezza e balla insieme a noi” avrebbe infine concluso.