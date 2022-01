Delia Duran seguirebbe un copione al GF Vip: Jessica racconta di averla vista e scoppia il copione-gate

Grande Fratello

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una polemica che sta facendo molto discutere i fan del reality. Al centro della questione ci sarebbe Delia Duran, nei confronti della quale sono emerse pesanti accuse. Ad accendere l’attenzione su di lei sarebbe stata Jessica Selassié, che ha confessato di avere dei sospetti sul suo atteggiamento.

Delia Duran nasconde qualcosa al Grande Fratello Vip: i sospetti delle vippone

Durante una delle quotidiane chiacchierate fra coinquiline, questa mattina Jessica Selassié ha rivelato alla sorella Lulù e a Manila Nazzaro di aver assistito a un particolare episodio.

Protagonista del suo racconto è Delia Duran. “Prima sono entrata in camera e ho visto Delia che aveva una mano sull’anta dell’armadio, e l’altra stava come tenendo o leggendo qualcosa” ha esordito. “Quando ci ha viste entrare si è letteralmente spaventata, è proprio sbiancata. Poi ha spinto con mano e ha chiuso subito l’armadio” ha spiegato.

A quel punto, anche Manila ha voluto condividere con le due sorelle il ricordo di un momento molto simile. “Non è la prima volta che la vedo fare ste cose. L’altra volta si stava mettendo una crema, ma secondo me c’è qualcosa che nasconde nell’armadio” ha ammesso.

Perplesse, tutte e tre hanno continuato a pensare alla questione, senza riuscire però a risolvere il mistero.

Scoppia il copione-gate sui social: il web insorge contro Delia Duran

Quanto raccontato dalle tre concorrenti del Grande Fratello Vip, non sembrerebbe aver lasciato affatto indifferente il mondo del web.

Su Twitter, molti utenti hanno parlato della questione e dai loro commenti emerge che secondo molti Delia starebbe seguendo un copione. Secondo quest’ipotesi dunque, ciò che la Duran leggerebbe di nascosto dai loro occhi potrebbero essere proprio i foglio di questo “canovaccio” già scritto e quindi deciso prima del suo ingresso in casa.

Va ricordato come non si tratti altro che di ipotesi avanzate dagli utenti social e non confermate nemmeno dai fatti, dato che Manila e Jessica non hanno visto effettivamente Delia leggere dei fogli. Forse, nei prossimi giorni la questione potrà diventare più chiara.