La Sposa anticipazioni ultima puntata della fiction con Serena Rossi. La trama del terzo ed ultimo episodio

Serie TV - Fiction

Domenica 30 gennaio 2022 va in scena su Rai1 l’ultima puntata della sorprendente fiction che ha visto come protagonista l’amatissima Serena Rossi. L’attrice veste per l’ultima volta i panni di Maria, la protagonista dell’acclamata La Sposa, una giovane donna che prende ispirazione dalle coraggiose donne degli anni ’60 che hanno cambiato positivamente la storia del nostro Paese. Nel terzo episodio di stagione il racconto giungerà al termine mostrandoci come si chiude la vicende la Maria e di tutti i personaggi che le hanno ruotano intorno nelle vicende immerse nell’Italia del boom economico nel quale a farla da padrone erano i pregiudizi sul ruolo della donna.

Scopri le anticipazioni della trama del terzo ed ultimo episodio in onda in prima serata a partire dalle ore 21:30 circa sulla rete ammiraglia della televisione pubblica.

La Sposa: la terza puntata della fiction con Serena Rossi

Domenica 30 gennaio 2022 si chiude la serie evento di casa Rai che nei primi due appuntamenti ha conquistato il pubblico del primo canale. L’amata Serena Rossi, che di recente ha parlato della fiction e del suo personaggio a Domenica In, sarà ovviamente la protagonista del terzo ed ultimo appuntamento in onda su Rai1 a partire dalle ore 21:30.

Nel cast della fiction firmata da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy e con la regia di Giacomo Campiotti figurano anche gli apprezzati attori Giorgio Marchesi e Maurizio Donadoni, con il pubblico che potrà scoprire come si concluderanno le vicende dei loro amati personaggi.

La Sposa: la trama della terza puntata

Nell’ultimo appuntamento con la serie evento ci mostrerà come si concluderanno le vicende di Maria, ormai tornata in Calabria e sempre più vicina al suo ex fidanzato.

La protagonista interpretata da Serena Rossi dovrà risolvere diversi problemi che la porteranno a dividersi per sempre da suo marito.

A complicare il tutto ci sarà infatti un rovinoso incendio, che distruggerà la fattoria della famiglia di Italo e getterà l’uomo ancora in un maggiore sconforto. Paolino si metterà sulle tracce di una figura misteriosa che secondo lui è il responsabile di quanto accaduto ma nel fare ciò rischierà di finire avvolto tra le fiamme. Così Maria dovrà decidere cosa fare dopo essere rimasta vedova a qualche mese dalla nascita di suo figlio.