Manuel Bortuzzo e Aldo Montano insieme a Verissimo: la loro amicizia nata al Grande Fratello Vip

Manuel Bortuzzo ritrova Aldo Montano a Verissimo, nel corso di un'intervista a Silvia Toffanin. I due ex gieffini raccontano la storia della loro amicizia.

Manuel Bortuzzo si racconta a cuore aperto dopo il ritiro dalla Casa del Grande Fratello Vip. Ospite nel salotto di Verissimo, il giovane nuotatore ripercorre il suo percorso a Cinecittà e riceve la visita a sorpresa in studio di una delle figure fondamentali che l’hanno supportato in questa avventura: Aldo Montano. I due ex concorrenti raccontano a Silvia Toffanin la loro amicizia nata durante il reality.

Aldo Montano sorprende Manuel Bortuzzo a Verissimo

Manuel Bortuzzo è stato uno dei volti simboli di questa edizione del Grande Fratello Vip, per lui finita anticipatamente due puntate fa. Il giovane concorrente ha dovuto fare i conti con un ritiro sofferto ma necessario, per via di una serenità, fisica e mentale, che nell’ultimo periodo ha faticato a trovare.

Per questo la sua scelta è stata accolta con dolore e con consapevolezza, da parte dello stesso Manuel, della sua famiglia e anche da una persona per lui divenuta fondamentale: Aldo Montano.

Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, il giovane ragazzo riceve la visita a sorpresa proprio dello schermidore. A tu per tu con la conduttrice, i due raccontano la loro splendida amicizia nata proprio tra le mura di Cinecittà. Il campione olimpico elogia la bontà d’animo e la sensibilità di Manuel: “È meraviglioso, è un ragazzo speciale, d’oro.

La cosa facile è stata incontrarci subito, un po’ perché abbiamo la stessa passione. Lo sport ci ha insegnato tante cose e tanti valori. Quello che ci ha insegnato Manu credo che vada aldilà dell’età, dello sport, di tutto. Tu sei entrato perché dovevi dimostrare di sapercela fare agli occhi della tua famiglia, ma credo che tu abbia dato molto di più. È un onore averti conosciuto. Spero sia il punto di partenza per costruire tante belle cose che ci siamo detti“.

Manuel Bortuzzo su Aldo Montano: “Sono riuscito a farlo piangere“

Manuel Bortuzzo racconta i momenti più belli vissuti nella Casa al fianco di Aldo Montano.

Il nuotatore, in particolare, ricorda quando lo schermidore scoppiò in lacrime mentre lo ascoltava suonare il pianoforte: “Io ti giuro che, nel rapporto che abbiamo avuto noi, la cosa che più mi ha fatto piacere è stato vedere lui che, quando si parlava della famiglia, ha sempre riso. Non è mai ceduto, non ha mai versato una lacrima. Io al pianoforte sono riuscito a farlo piangere, ho saputo tiare fuori il vero lato umano di Aldo“.

Aldo Montano spiega come, nella Casa, abbia saputo portare i valori fondamentali della vita e una normalità che mai rinnegherà: “La cosa strana è la normalità, la ricerca della normalità.

Siamo due esseri normalissimi, giochiamo e scherziamo, abbiamo valori seri e forti. Io mi sento estremamente normale, non speciale“.

Manuel Bortuzzo e Aldo Montano: i valori della vita portati al GF Vip

Il rapporto di amicizia tra Manuel Bortuzzo e Aldo Montano ha rappresentato una delle pagine più belle di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il nuotatore elogia lo schermidore e la sua umiltà: “L’umiltà di quest’uomo premia. Sapere di avere tanto dentro ma non dover per forza metterlo lì e aspettare che ti venga richiesto per darlo, fa tanto“.

Aldo Montano è stato una spalla preziosa per Manuel, una figura di riferimento grazie alla quale ha saputo anche imparare dai suoi errori. Ne parla lo stesso campione olimpico: “La cosa che ho apprezzato tanto è l’aver riconosciuto degli errori. La cosa brutta invece è quando insisti sull’errore volendo avere ragione, invece Manu in diverse occasioni ha riconosciuto che è umanità, si sbaglia, si chiede scusa. Questo credo che sia la parte bella che la gente ha apprezzato“.