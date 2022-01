Mascherine all’aperto, chiusura discoteche e feste in piazza: obblighi in scadenza il 31 gennaio e proroghe

Cronaca

Nei prossimi giorni le norme e le restrizioni imposte per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19 potrebbero essere soggette a modifiche. Nella giornata di domani, 31 gennaio, alcune regole non saranno più valide e sarà compito del Consiglio dei ministri valutare la situazione per decretare eventuali modifiche.

Regole anti-Covid in scadenza il 31 gennaio: mascherine, feste e tutti gli obblighi al vaglio

Domani, lunedì 31 gennaio scadrà l’obbligo di utilizzare la mascherine all’aperto. La misura era stata introdotta con il decreto anti-Covid del 24 dicembre 2021 e riguarda anche la zona bianca.

In caso di mancato rinnovo della regola infatti, l’obbligo rimarrebbe comunque attivo in zona gialla e arancione. Come riferisce TgCom24, fonti di governo riferirebbero che è “probabile” una proroga. Il Consiglio dei ministri si occuperà di discuterne, insieme alle altre regole attualmente in vigore.

Con il decreto del 24 dicembre infatti si era stabilita anche la chiusura delle discoteche, i cui gestori attendono da settimane la data di domani. Con il decreto Sostegni approvato il 21 gennaio dal Cdm, sono stati approvati fondi ad hoc per le discoteche. Oltre a ciò è in discussione l’organizzazione di feste e concerti in piazza, vietata in vista del Capodanno, per timore che veglioni e festeggiamenti potessero causare l’aumento dei contagi.

Anche in questo caso non si esclude il ricorso alla proroga fino al 31 marzo, data attuale di fine stato d’emergenza.

Covid e scuola: le ipotesi su rinnovi, quarantene e semplificazioni

Dirigenti scolastici e presidi delle regioni italiane hanno richiesto una semplificazione della gestione dei contagi e dei contagiati a scuola. Anche il governo ha sostenuto le richieste. Alcune misure sono già state introdotte con il decreto bollette. A partire da sabato, chi è in possesso di Super Green Pass può rientrare dal periodo di autosorveglianza senza dover ricorrere al tampone.

I test saranno invece gratuiti anche per gli allievi delle elementari.

Con il prossimo Consiglio dei Ministri potrebbero comunque giungere nuove regole. Una di queste riguarderebbe l’allineamento fra scuole elementari e istituti superiori. Ciò sarebbe possibile grazie all’aumento dei vaccinati fra i più piccoli.

Coronavirus e colori delle regioni: nuove regole per cambiare il sistema

Sembrerebbero andare verso la conferma le ipotesi di un cambiamento del sistema di colori, richiesto in più occasioni dalle Regioni.

Le fasce, fa sapere TgCom24, dovrebbero comunque rimanere un punto di riferimento per l’analisi epidemiologica delle varie aree. Per chi è in possesso di Super Green Pass, dovrebbe essere concesso l’accesso a tutte le attività, eccezion fatta per la rossa. In merito a quest’ultima non è chiaro cosa potrebbe cambiare.