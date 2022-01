Ornella Vanoni annuncia i suoi preferiti al Festival di Sanremo: la cantante si sbilancia a Verissimo

Programmi TV

Il Festival di Sanremo 2022 prenderà il via martedì sera e Ornella Vanoni, una delle storiche voci della kermesse, fa i suoi pronostici sulla vittoria. A Verissimo, ospite nel salotto di Silvia Toffanin oggi pomeriggio, la cantante si sbilancia e snocciola la lista di concorrenti che vorrebbe veder arrivare alla vittoria finale di sabato sera. Da Elisa a Mahmood, ecco i suoi favoriti.

Ornella Vanoni e i favoriti per Sanremo 2022: la cantante si sbilancia

A Verissimo è ospite l’eleganza e il talento di Ornella Vanoni, una delle voci simbolo della musica leggera italiana. Nel salotto di Silvia Toffanin la cantante si racconta tra carriera e vita privata, ma non rinuncia a spendere qualche parola sulla settimana che sta per iniziare.

Martedì, infatti, prende ufficialmente il via il Festival di Sanremo 2022 e, sino alla serata finale di sabato, monopolizzerà l’opinione pubblica senza ombra di dubbio. Lei, che della kermesse è stata spesso voce protagonista, questa volta la osserverà da spettatrice e ha già in mente una rosa di nomi papabili per la vittoria finale.

A tu per tu con la Toffanin, Ornella Vanoni si sbilancia e rivela quali sono i suoi concorrenti preferiti: “Mi interessa Elisa, molto“.

Non solo Elisa perché, dopo qualche secondo di incertezza sul suo nome, cita anche Achille Lauro e il duetto che lo vedrà protagonista con Loredana Berté nella serata delle cover: “Voglio vedere cosa fa… sai che non ricordo mai il suo nome? Lauro, Achille Lauro con la Berté“.

Ornella Vanoni ricorda le sue precedenti esperienze al Festival di Sanremo

Ornella Vanoni amplia la sua rosa dei favoriti con altri due nomi: “Poi c’è un pezzo che fa Morandi che mi incuriosisce molto, è stato fatto da Jovanotti“.

E infine cita Mahmood – in coppia con Blanco – per il quale nutre una grande ammirazione: “E poi c’è Mahmood, com’è carino.

È una persona di un’educazione, gentilezza e carineria“.

Il Festival di Sanremo quest’anno non vedrà protagonista la stessa Ornella Vanoni, che ha già più volte calcato il prestigioso palco dell’Ariston. La cantante ricorda le sue precedenti esperienze nella kermesse e l’emozione vissuta: “Troppe volte, 6. Mi emozionavo, all’inizio morivo, poi pian piano mi sono solo emozionata. Adesso non ho più paura, sono emozionata. Se non hai l’emozione rendi poco, anche quando parli“.