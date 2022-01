Roberta Capua negativa parla in diretta da Sanremo dopo il Covid. La confessione: “È stato terribile”

TV e Spettacolo

Roberta Capua è guarita dal Covid-19 a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2022. La concorrente, che assieme a Ciro Priello e Paola Di Benedetto prende il timone del PrimaFestival, ha ripercorso i difficili giorni vissuti in quarantena una volta appresa la positività al virus. “Tutti, a cominciare da Amadeus, mi sono stati vicini” la confessione in video-collegamento con Da noi… a ruota libera.

Roberta Capua è impegnata in questi giorni al timone del PrimaFestival, al fianco di Ciro Priello e Paola Di Benedetto.

Tuttavia la sua avventura in attesa del Festival di Sanremo 2022 non è cominciata nel migliore dei modi: la conduttrice è infatti risultata positiva al Covid-19 due giorni dopo essere approdata nella città ligure. In video-collegamento con Da noi… a ruota libera con Francesca Fialdini nella puntata di oggi pomeriggio, la conduttrice ha parlato degli ultimi giorni difficili vissuti in quarantena, lontana da tutti.

“È stato terribile, perché arrivare a Sanremo per un evento così importante e due giorni dopo scoprire di essere positivi al Covid, è tremendo” questa la confessione di Roberta Capua.

La conduttrice aggiunge: “Ho fatto 7 giorni di isolamento in albergo da sola, lontana dalla mia famiglia. È stata dura, il primo giorno ero un po’ sconfortata, poi ho detto: ‘Devo reagire’. E con un po’ di ottimismo ce l’ho fatta. Anche l’atteggiamento mentale un po’ mi ha aiutata“.

Roberta Capua e l’uscita dalla quarantena: “Grandissima gioia condivisa“

Nonostante il periodo di quarantena cui ha dovuto sottoporsi, Roberta Capua ha sentito la vicinanza di amici e non solo: “Tutti, a cominciare da Amadeus, mi sono stati vicini.

Quando al settimo giorno mi hanno dichiarata negativa, è stata una grandissima gioia condivisa“.

Parlando della kermesse, Roberta Capua commenta l’ufficializzazione della presenza di Fiorello all’Ariston. L’annuncio è arrivato da Amadeus oggi, in collegamento con il Tg1, e la conduttrice rivela entusiasta: “Fiorello non si può neanche definire un ospite, è di casa a Sanremo. Sicuramente lui e Amadeus ci faranno passare momenti spassosi e divertenti. Ma sono attesissimi anche tutti i super ospiti“.