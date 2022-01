Alex Belli furioso con Delia Duran al Grande Fratello Vip: “Ripigliati”. Scontro a distanza tra i due

Grande Fratello

Alex Belli si scaglia contro Delia Duran in un accesissimo confronto a distanza al GF Vip. La modella ha ribadito in puntata l'intenzione di lasciarlo.

Al Grande Fratello Vip si consuma una rottura, che appare ormai insanabile, tra Delia Duran e Alex Belli. La modella ha ormai preso la sua decisione di vivere la sua esperienza senza condizionamenti e in maniera libera, ma l’attore vorrebbe farla ragionare. Ne scaturisce un durissimo litigio a distanza che porta l’attore all’esasperazione. “Sei ridicola nei teatrini che stai facendo” l’accusa alla moglie.

Delia Duran lascia Alex Belli: duro scontro al Grande Fratello Vip

Delia Duran è convinta: la sua storia d’amore con Alex Belli necessita di una pausa e ora si definisce libera di vivere appieno la sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Dopo la decisione di sfilarsi la fede nuziale dal dito negli scorso giorni, la modella si dice ora certa di voler passare la sua avventura a Cinecittà senza condizionamenti dall’esterno. Tuttavia, nella diretta di questa sera, arriva per lei un altro duro confronto a distanza proprio con l’attore.

Alfonso Signorini mette marito e moglie in collegamento e Delia ribadisce ulteriormente la sua posizione: “Sono stati 3 anni meravigliosi, stupendi, ma già in questo momento la mia posizione è chiara: finire questa sera. Non ce la faccio più. Adesso io sono libera di continuare la mia esperienza qui, senza di te.

Perché non ce la faccio più con questi giochi psicologici che fai: è una tortura“.

Alex Belli furioso con Delia: “Ripigliati, e lascia parlare la gente“

Alex Belli ribadisce come i dettagli del suo rapporto con Soleil li abbia ampiamente chiariti alla moglie: “Tutto questo lo conoscevi benissimo, lo abbiamo sviscerato in tutte le salse“.

Ma Delia si sente ferita e delusa e non ne fa mistero, attaccandolo: “È una presa in giro che tu stai facendo nei miei confronti“.

L’attore non ci sta e, con forti toni, contrattacca: “Sei tu che sei ridicola.

Sei ridicola nei teatrini che stai facendo lì dentro, sei completamente ridicola. Non va bene, fidati. Ripigliati, e lascia parlare la gente, che non ascolti nessuno“. “Ripigliati tu” la reazione dell’attore. Il quale ritiene di voler preservare i rapporti sia con Delia sia con Soleil: “Una è un’amica e l’altra è mia moglie: perché devo rinunciare?“.