Ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, Benedetta Parodi è tornata sul lutto che ha colpito la sua famiglia: la morte dell’amato padre Pietro “Tuccio” Parodi. Dietro la drammatica perdita si cela un retroscena che mai, prima d’ora, aveva raccontato pubblicamente: una “premonizione” relativa proprio alla scomparsa del genitore.

Benedetta Parodi e la premonizione sulla morte del padre: Silvia Toffanin senza parole

Silvia Toffanin, così come il pubblico della sua trasmissione Verissimo, forse non si aspettava di raccogliere una rivelazione così da Benedetta Parodi. Durante l’intervista insieme al marito Fabio Caressa, la sorella di Cristina Parodi ha raccontato di un “sogno premonitore” prima della morte del padre Tuccio, a cui entrambe, insieme al fratello maggiore Roberto Parodi, erano legatissime.

“Questa è una cosa che non so se ho mai raccontato e che per me è stato un dono enorme, in un momento tragico come quello perché papà stava male, ci si aspettava che se ne andasse da un momento all’altro. Quella notte l’ho proprio sognato, in ospedale seduto sul letto, però bello, in forma, e mi ha detto ‘Io ho lottato più che ho potuto. Ho fatto tutto quello che potevo’.

Gli ho detto ‘Ti posso abbracciare?’, ‘Sì’, ed è suonato il telefono. Mi sono svegliata e sapevo benissimo… Mia mamma mi ha chiamato e mi ha detto ‘Papà se n’è andato’, le ho detto ‘Lo so’. Forse – ha concluso – se me lo dicesse qualcuno non ci crederei.

Invece è così…“. Le parole di Benedetta Parodi sono state accolte con stupore dalla conduttrice, visibilmente colpita da quell’aneddoto.

Fabio Caressa sul sogno premonitore della moglie Benedetta Parodi: “Io ci credo“

Durante il racconto di Benedetta Parodi a Verissimo, il marito Fabio Caressa – che con i suoceri ha sempre avuto un rapporto profondo e speciale – ha dato la sua lettura della “premonizione” prima della scomparsa di Tuccio Parodi: “Io credo tantissimo in queste cose, credo che ci siano dimensioni diverse e ci sono persone che, in certi momenti della loro vita, riescono a mettersi in contatto“.