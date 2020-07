Gli anni passano, l’amore resta e diventa più forte e maturo. La coppia formata da Benedetta Parodi e Fabio Caressa festeggia il 21esimo anniversario di matrimonio e non potrebbe essere più solida. Nel 2019 i due innamorati scelsero di rinnovare le reciproche promesse volando alle isole Maldive per celebrare le “nozze bis” in riva al mare. Quest’anno gli sposi si sono invece dedicati una fuga d’amore made in Italy e hanno condiviso sui social alcuni scatti giovanili.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa, giovani e innamorati

Benedetta Parodi ha postato su Instagram una fotografia che la ritrae accanto a un Fabio Caressa decisamente più giovane.

“21 anni fa… L’aspetto è un po’ cambiato… L’amore no!”, ha commentato la celebre conduttrice. “Buon anniversario a noi!”, ha aggiunto, scatenando una pioggia di congratulazioni da parte dei suoi fan. Spunta poi sul suo profilo una seconda immagine tratta dall’album dei ricordi, in cui la giovane coppia si abbraccia sorridente sul ponte di una nave, il mare scuro all’orizzonte.

La cena romantica sul Lago di Como

Benedetta Parodi, amato volto della tv, ha poi reso i fan partecipi dei romantici festeggiamenti per il 21esimo anniversario di matrimonio con il suo Fabio Caressa.

Attraverso le sue storie vediamo la coppia mettersi in viaggio da Milano verso il lago di Como, tra l’immancabile traffico ma senza perdere il sorriso. La location della loro intima cena a lume di candela è da sogno: una meravigliosa terrazza sulle rive del lago. “Grazie con tutto il cuore da parte mia e di Fabio per i tantissimi auguri che abbiamo ricevuto”, scrive Parodi a commento di un’immagine in cui lei e Caressa sorridono davanti a torta e calici di vino.

Non c’è bisogno di volare fino all’Oceano Indiano: anche la nostra Italia sa regalare scenari mozzafiato per feste indimenticabili.

Parodi e Caressa, una storia d’amore lunga 21 anni

Benedetta Parodi e Fabio Caressa si sono conosciuti sul posto di lavoro. Galeotta fu Tele Più, dove lui lavorava come redattore mentre lei svolgeva uno stage. Da allora non si sono più lasciati. Una delle coppie più longeve della tv, hanno tre figli, Eleonora, Matilde e Diego: proprio l’ultimogenito somiglia incredibilmente a papà Fabio.

