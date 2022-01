Caso Marò, archiviata l’inchiesta su Salvatore Girone e Massimiliano Latorre: le prime reazioni

Cronaca Italia

Ci sono importanti aggiornamenti sulla vicenda che vede protagonisti, ormai da quasi dieci anni, i Marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. I due fucilieri sono al centro di una vicenda giudiziaria iniziata nel febbraio 2012, per via dell’uccisione di due pescatori sulle coste del Kerala, in India. Ora il gip di Roma soddisfa una richiesta avanzata dalla procura negli scorsi mesi.

Caso Marò, archiviata l’inchiesta su Latorre e Girone: la decisione del gip di Roma

L’inchiesta sui Marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre verrà archiviata. A deciderlo è il gip di Roma che, come riporta Adnkronos, soddisfa così le richieste dei pm coordinati dal procuratore Michele Prestipino.

Nello specifico, si era chiesto di archiviare le accuse perché le prove raccolte sarebbero risultate insufficienti per permettere l’instaurazione di un processo.

La richiesta di archiviazione era stata accompagnata anche da ulteriori motivazioni. Per la Procura di Roma infatti, i due Marò avrebbero agito unicamente nel rispetto della regola di ingaggio. Inoltre, sarebbero stati convinti di essere sotto attacco dei pirati. Oltre a ciò, si era parlato della non utilizzabilità degli accertamenti svolti subito dopo la vicenda in India, come l’autopsia e gli esami balistici.

Archiviata l’inchiesta sui Marò: parlano i legali dei fucilieri

“È stato un autentico calvario, sopportato da Salvatore Girone con dignità e fierezza che hanno reso onore all’Italia intera” così Fabio Federico e Michele Cinquepalmi, difensori di Salvatore Girone, hanno commentato la notizia. “Dopo quasi 10 anni– aggiungono- la verità ha prevalso e il procedimento contro i Marò è stato definitivamente archiviato”.

“Ciò significa che non c’era nulla alla base delle accuse nei loro confronti – continuano- ora lo ha definitivamente decretato anche il giudice per le indagini preliminari”.

I due legali hanno sottolineato che il loro assistito avrebbe vissuto “anni di pesanti sofferenze“ “Questo è per loro sicuramente un giorno di rinascita” aggiungono soddisfatti. Più conciso è invece il commento dell’avvocato dell’altro fuciliere. “Sono soddisfatto ma anche curioso di leggere il decreto con cui il gip ha archiviato questa indagine” spiega. “Mi auguro che restituisca giustizia e verità per Massimiliano Latorre dopo 12, lunghissimi, anni” la sua conclusione.