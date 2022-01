Giuliano Ferrara ricoverato in terapia intensiva. La moglie rompe il silenzio sulle sue condizioni

TV e Spettacolo

Nei giorni precedenti Giuliano Ferrara è stato ricoverato in terapia intensiva. In queste ore è la moglie ad aggiornare sulle condizioni di salute del noto giornalista.

In questi giorni Giuliano Ferrara è stato ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto per un’operazione d’urgenza. Mentre arrivano numerosi messaggi di solidarietà per il noto giornalista, la moglie, Anselma Dell’Olio, ha rotto il silenzio sulle sue condizioni, spiegando come il marito stia vivendo i primi attimi dopo l’ospedalizzazione nel reparto di terapia intensiva.

Giuliano Ferrara ricoverato in terapia intensiva per un intervento al cuore

Nei giorni precedenti si è temuto per le condizioni di salute di Giuliano Ferrara, che nella serata di giovedì 27 gennaio è stato colpito da un infarto.

Il giornalista è stato immediatamente ricoverato all’ospedale di Grosseto per essere sottoposto ad un intervento di angioplastica e ha trascorso il post-operatorio in terapia intensiva.

Come riportato da diversi giornali, tra cui Il corriere della sera, moltissimi i messaggi di sostegno per il fondatore del Foglio, provenienti sia dall’ambito giornalisti che dal mondo politico. Nelle ore precedenti lo stesso direttore del Foglio, Claudio Cerasa – intervenuto su La7 durante la maratona elettorale di Enrico Mentana, aveva già rassicurato il pubblico sulle condizioni del collega.

Forza Giuliano! Ti aspettiamo con ansia, un forte forte abbraccio. #GiulianoFerrara — Corrado Formigli (@corradoformigli) January 28, 2022

Giuliano Ferrara, interviene la moglie e rassicura sulle condizioni del giornalista

A dare la conferma sulle attuali condizioni di Giuliano Ferrara è stata la moglie Anselma Dell’Olio che, raggiunta dai microfoni dell’Adnkronos, ha confermato che il giornalista sta recuperando ed è già riuscito a rimettersi in piedi: “Tutto procede benissimo, come da copione: Giuliano si è rimesso in piedi, cammina, è di ottimo umore” spiega la donna durante il suo intervento.

“Stamattina ha fatto una passeggiata, ha ripreso tutte le sue funzioni e procede tutto davvero nel migliore dei modi” conclude poi la Dell’Olio, lasciando intuire che il marito sembra migliorare dopo l’intervento a cui è stato sottoposto.

Come riportato dallo stesso portale, infatti, l’uomo è uscito dalla terapia intensiva e al momento è tenuto sotto osservazione nel reparto di cardiologia.

Giuliano Ferrara, scoppia la polemica sui social dopo l’annuncio del suo ricovero

A fianco ai messaggi di sostegno nei confronti di Giuliano Ferrara, non sono mancati anche alcuni commenti sui social che hanno criticato lo stile di vita del giornalista.

Mentre infatti alcuni sottolineano che, nonostante alcune posizioni assunte di recente dal fondatore del Foglio dovrebbero essere separate dalla notizia sul suo ricovero, altri invece non riescono a separare le due tematiche e hanno duramente criticato Ferrara per il suo stile di vita.

È partita insomma una lunga polemica sui social, in cui alcuni hanno sostenuto che l’infarto che lo ha colto in queste ore sia stato dovuto dalla sua “evidente obesità”, mentre altri hanno cercato di spiegare che gli utenti sono stati indelicati e che si tratta a tutti gli effetti di un caso di body shaming e che in un momento come questo tali constatazioni sono del tutto fuori luogo.