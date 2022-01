Grande Fratello Vip: Gianmaria pronto a lasciare il gruppo di vipponi. Chi sarà il preferito verso la finale?

Grande Fratello

Va in scena oggi il primo appuntamento settimanale con gli inquilini famosi del Grande Fratello Vip 6. Lunedì 31 gennaio 2022 Canale5 ospita una nuova puntata del reality che si dirige verso il suo gran finale chiedendo al pubblico chi secondo loro potrebbe essere il primo candidato alla finalissima. Alfonso Signorini svelerà infatti il preferito tra la divisiva Delia Duran, il divertente Giucas Casella e la sempre chiacchierata Soleil Sorge. Il conduttore saluterà anche uno dei protagonisti di questa edizione, l’uscente Gianmaria Antinolfi pronto ormai a salutare la ciurma di vipponi. Signorini torna in studio in compagnia di Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe per andare in diretta a partire dalle ore 21:35 circa.

GF Vip 6: chi merita la finale?

Su Canale 5 va in onda il primo appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip 6 nella prima serata di lunedì 31 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:35. I fan del reality scopriranno chi tra Delia Duran, Giucas Casella e Soleil Sorge sia meritevole della finalissima del 14 marzo 2022. I tre vipponi infatti non sanno che l’esito di questa sera non sarà solo sul preferito dal pubblico ma bensì su chi sia meritevole di prenotare il primo posto per la finale del programma.

Gf vip: Gianmaria saluta il programma

Tra i temi di puntata ampio spazio sarà dedicato ad uno dei protagonisti di questa edizione. Gianmaria Antinolfi sarebbe infatti pronto a tornare alla sua normalità dopo la scelta di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 6 e salutare tutto il gruppo di vipponi che hanno condiviso con lui questa lunga esperienza.

Tra gli altri argomenti verrà approfondito il solito discorso che riguarda i (fu) coniugi Belli. Delia Duran sembra infatti essersi messa alle spalle la relazioni con Alex Belli e nelle ultime ore è apparsa molto vicina alla new entry Gianluca.

Occhi puntati poi su di un’altra coppia, quella formata da Barù e Jessica, che sembrerebbe formarsi ma che fatica ancora a spiccare il volo.