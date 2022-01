Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate dal 31 gennaio al 4 febbraio: le trame

Serie TV - Fiction

Il paradiso delle signore torna nella programmazione di Rai1 per occupare il suo consueto spazio pomeridiano a partire dal pomeriggio di lunedì 31 gennaio 2022. Le nuove puntate della soap sbarcano all’alba della nuova settimana sul primo canale dalle ore 15:55 e vanno in onda fino a venerdì 4 febbraio con gli attesissimi sviluppi della trama che coinvolge i personaggi intorno al magazzino più famoso di Milano. Le anticipazioni degli episodi che vanno in onda da lunedì 31 gennaio 2022 e fino a venerdì 5 febbraio 2022 nel pomeriggio di Rai1.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il paradiso delle signore va in onda su Rai1 nella sua consueta fascia pomeridiana che prende il via lunedì 31 gennaio 2022 a partire dalle ore 15:55.

Una nuova settimana insieme alla soap che promette di essere ricca di nuovi ed appassionanti sviluppi e che accompagnerà gli spettatori del canale fino a venerdì 4 febbraio 2022. Scopriamo le anticipazioni della trama dei 5 episodi di questa settimana.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 31 gennaio 2022

Sandro decide di aprirsi con Vittorio di fatto quasi minacciandolo che non lascerà Milano finché la situazione con sua moglie Tina non sarà chiarita e la donna riconquistata.

Umberto scopre che Adelaide ha mentito sulla sua partenza che resta ancora un mistero. Gemma è soddisfatta del turbamento di Gloria dopo che ha ricevuto la sua lettera minatoria. Vittorio si sente in difficoltà con Sandro e chiede a Tina di prendersi del tempo per capire qual è la cosa giusta da fare.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 1 febbraio 2022

Irene è ancora furiosa con Salvo che vuole comprare la casa dove abita. Gloria parla della lettera che ha ricevuto con Armando e non nasconde di essere molto preoccupata. Nel frattempo Ezio racconta tutto a Veronica, che decide di confrontarsi con la Moreau.

Al Paradiso Flora stravolge le sue idee in vista della Primavera ed ha in mente un capo ispirato alla giacchetta da cavallerizza di Gemma.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 2 febbraio 2022

Vittorio accoglie Sandro a casa sua non senza imbarazzo perché ormai in una posizione nella quale deve mentire all’amico. Ezio e Veronica inizia a mostrare delle crepe ed il loro rapporto barcolla dopo gli sviluppi che la lettera sta avendo su Gloria. Umberto reagisce male alla proposta di Dante perché ancora in pensiero per Adelaide. Quando Tina e Vittorio sono pronti a raccontare la verità a Sandro proprio l’ex marito trova il foulard di Tina sotto il letto di Conti.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 3 febbraio 2022

Vittorio prova a raccontare a Sandrola sua situazione con Tina ma lui non vuole sentir ragioni ed è deciso ad andare via. Marco è invitato ufficialmente a cena a casa Colombo, anche se non è la serata giusta per via delle tensioni scaturite dopo la lettera minatoria, mentre Gloria vuole parlare con Ernesta per capire chi può averla scritta. Intanto Gemma inizia ad avvertire il peso delle sue azioni.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 4 febbraio 2022

Sandro accetta la mano tesa da Vittorio in segno di aiuto dopo un confronto leale con lui e gli chiede di aiutarlo a riconquistare Tina.

Dante prova ad accelerare la chiusura dell’affare con gli americani ma, aizzato anche dalla cugina Fiorenza, quello a cui mira veramente è la vendetta nei confronti di Vittorio. Salvo non sa se riuscirà ad acquistare l’appartamento per lui e Anna. Veronica inizia a sospettare che proprio sua figlia possa aver scritto la lettera minatoria a Gloria: il cerchio inizia a stringersi attorno a Gemma.