Non mi lasciare anticipazioni ultima puntata: su Rai1 la trama dell’ultima puntata con Vittoria Puccini

Serie TV - Fiction

Vittoria Puccini veste per l'ultima volta veste i panni del vicequestore Elena per cercare di mettere un punto alle indagini sui riprovevoli abusi perpetrati su alcuni minori. Scopri le anticipazioni della trama degli episodi 7 e 8.

Lunedì 31 gennaio 2022 su Rai1 si conclude la serie tv che ha visto come protagonisti gli apprezzati attori Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sara Falberbaum. Il quarto ed ultimo appuntamento chiude la prima stagione di Non mi lasciare svelando il termine della vicende che ruotano intorno alla bella e brava vicequestore Elena. Scopri le anticipazioni della trama degli episodi 7 e 8 di Non mi lasciare, in onda per l’ultima volta su Rai1 lunedì 31 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa.

Non mi lasciare: il quarto appuntamento in onda lunedì 31 gennaio

Non mi lasciare torna su Rai1 per l’ultima volta per svelare il suo gran finale con gli episodi numero 7 e 8.

La fiction che vede come protagonista il volto apprezzato di Vittoria Puccini fissa l’ultimo appuntamento con la prima serata della rete ammiraglia lunedì 31 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30. I fan scopriranno come si concluderanno le vicende dei personaggi interpretati dall’attrice protagonista e dai conosciuti Alessandro Roja e Sara Falberbaum.

Non mi lasciare: le anticipazioni della trama degli ultimi due episodi

L’episodio numero 7 di Non mi lasciare ci mostrerà come Elena sarà miracolosamente sopravvissuta al terribile incidente che l’ha coinvolta.

Il vicequestore è ora in ospedale mentre Daniele ed i suoi uomini continuano ad inseguire Andrea, il carceriere di Angelo, scoprendo dove si nasconde. Nonostante Andrea anche stavolta riesce a scappare, arrivando anche a ferire gravemente uno degli uomini di Gabriele, rifugiandosi da quello che lui ritiene il suo oscuro Maestro.

Nel mentre l’auto di Elena viene messa sottosopra e da essa spariscono i documenti che aveva trovato nell’orfanotrofio.

Nell’ultimo episodio di stagione Elena e Daniele ricostruiscono tutta la drammatica storia degli abusi che si sono verificati nell’orfanotrofio.

Il sospetto che i due stavano inseguendo da tempo diventa realtà quando capiscono che i pedofili di ieri sono gli stessi che ancora oggi agiscono attraverso la famigerata rete di aguzzini. Alcuni nuovi inattesi eventi rimettono in discussione l’ultimo capitolo delle indagini e questo metterà in crisi tutto l’impianto di Elena.