Sanremo 2022, Amadeus annuncia l’ospite sportivo per la prima serata del Festival: arrivano importanti conferme

TV e Spettacolo

Mancano ormai circa 24 ore all’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo e le anticipazioni sul tanto atteso evento non mancano. Anche questa sera, il conduttore e direttore creativo della competizione canora Amadeus si è collegato con il Tg1, per svelare qualcosa in più sulla kermesse. Oggi è stato annunciato il nome di uno speciale ospite proveniente dal mondo sportivo.

Amadeus annuncia un ospite speciale per il Festival di Sanremo: il mondo dello sport incontra l’Ariston

Nella giornata di ieri, Amadeus ha rotto gli indugi sull’ipotetica presenza di Fiorello a Sanremo 2022. Con un simpatico siparietto infatti, il conduttore ha fatto sapere al pubblico del Festival che anche quest’anno il comico sarà al suo fianco sul palco dell’Ariston.

Proprio in questi minuti, da Sanremo è arrivato un altro annuncio a sorpresa. Amadeus ha infatti rivelato che fra gli ospiti della kermesse ci sarà anche Matteo Berrettini. Il giovane tennista romano è reduce dalla semifinale agli Australian Open, persa contro Rafael Nadal, nonché dalla vittoria mancata per un pelo a Wimbledon. Berrettini salirà sul palco dell’Ariston proprio nella serata inaugurale del Festival, dunque domani 1 febbraio. “Direttamente a Sanremo, Matteo Berrettini.

Siamo felicissimi perché potremo festeggiare questo ragazzo bravo, bello, amato, simpatico” lo ha annunciato Amadeus in collegamento con il Tg1.

La presenza di Matteo Berrettini non sarà il solo “fattore sportivo” presente sul palco. Come ricorda La Repubblica infatti, il conduttore ha scelto di dedicare anche uno speciale spazio alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, attese per il 2026. Per la serata di mercoledì infatti sembrerebbe essere previsto uno speciale “concorso“, che richiederà al pubblico di scegliere l’inno dei Giochi con votazioni online.

A questo momento dovrebbero prendere parte anche Arisa e Malika Ayane.

Festival di Sanremo gli ospiti speciali scelti da Amadeus

Prima di fare il nome di Matteo Berrettini, Amadeus ha voluto ricordare tutti gli altri ospiti scelti, confermando anche quelli che fino a questo momento erano noti solamente a livello di ipotesi.

“Oltre a Fiorello, Checco Zalone, i Maneskin, Laura Pausini, Cesare Cremonini e Meduza– ha infatti rivelato– posso confermare la presenza di Luca Argentero, Anna Valle, Claudio Gioè, Lino Guanciale, Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Raoul Bova, Nino Frassica”.

A questi nomi, vanno infine aggiunti quelli di Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Amadeus ha parlato di loro durante la puntata di Che Tempo che fa andata in onda ieri sera. I due artisti saranno ospiti sulla nave da crociera definita dal conduttore “il nostro palco sul mare”. “Orietta sarà la regina di quella nave, con ospiti italiani, cantanti, ci saranno dei momenti importanti fino a sabato. Poi scenderanno e verranno da noi per il gran finale” ha rivelato.