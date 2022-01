Sonia Bruganelli contro Nathaly Caldonazzo dopo il diverbio con Giucas Casella al GF Vip: tensione in diretta

Grande Fratello

Lo scontro tra Nathaly Caldonazzo e Giucas Casella nella scorsa puntata ha lasciato numerosi strascichi al Grande Fratello Vip. In Casa scoppia il dibattito tra i concorrenti e, dallo studio, anche Sonia Bruganelli si è fatta un’idea su quanto accaduto. L’opinionista ha preso le difese dell’illusionista ed attaccato duramente l’attrice, alla quale rivolge una sonora accusa in riferimento al suo rapporto con gli uomini.

Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo a confronto dopo la lite

Al Grande Fratello Vip negli ultimi giorni si è respirata aria di tensione tra Nathaly Caldonazzo e Giucas Casella. Nel corso della scorsa puntata i due concorrenti sono stati protagonisti di uno scontro verbale, nel quale l’illusionista è andato su tutte le furie usando toni forti contro la coinquilina.

Nella diretta di stasera i due hanno chiarito, ma l’attrice appare ancora perplessa: “I primi giorni sono rimasta sulle mie perché non mi è piaciuto, quelle urla le ho trovate eccessive“. I dubbi dell’attrice sono legati principalmente al “personaggio” che l’illusionista si sarebbe creato in Casa: “Qua recita un po’ la parte del ‘Non ho capito’. Non credo che lui in realtà sia così, che non capisce. È un po’ la caricatura di quello che è.

Abbiamo poi chiarito negli ultimi giorni“.

Giucas Casella, ammettendo di essere andato in escandescenze e di aver esagerato, spiega: “Penso che sono andato fuori di testa. Io sono così, purtroppo quando ho una reazione negativa per cui non ho colpa, vado su tutte le furie“.

Soleil, Davide e Katia: le opinioni sullo scontro

Tuttavia il loro duro diverbio ha di fatto spaccato le opinioni nella Casa. Se Lulù, Jessica e Manila hanno preso le difese di Nathaly, dall’altro lato Davide, Katia e Soleil hanno cercato di difendere Giucas, pur condannando la sua veemente reazione.

Soleil parla di ipocrisia e attacca la Caldonazzo: “Ho detto che, visti gli atteggiamenti che ha avuto lei, le persone parlano con ipocrisia. Soprattutto quando danno giudizi così forti sulle persone“.

Davide difende Giucas accusando altri coinquilini di averlo mandato in nomination approfittando del suo errore: “Non so chi se ne sia approfittato, ho visto altre occasioni precedenti a queste. Subito qualcuno approfitta per andare contro, anche la stessa Lulù al posto di proteggere Giucas ha buttato legna sul fuoco, e non mi sembra il caso“. Anche Katia considera la reazione dell’illusionista eccessiva, ma difende a priori la sua bontà d’animo: “Ha ecceduto, però ricordiamoci che è una persona che è qui da quasi 5 mesi, siamo un po’ con la testa piena di tutto.

Ogni tanto ci dimentichiamo anche come ci chiamiamo. Lui ha sclerato, però è buono d’animo“.

Sonia Bruganelli contro Nathaly Caldonazzo: l’accusa in diretta

Dallo studio si eleva anche la voce di Sonia Bruganelli. L’opinionista ha le idee ben chiare su quanto accaduto e difende Giucas, attaccando duramente Nathaly: “A me sembra paradossale che una persona come Giucas, dopo quello che ha dimostrato e quanto si è dato, deve giustificarsi di Nathaly su come sta vivendo il suo GF.

Costruire è difficile, distruggere come fa Nathaly è un attimo. Tu fai questo, provochi“.

La Bruganelli, in particolare, ritiene che Nathaly abbia una sorta di scudo per tenere lontani di uomini, e che per farlo tenda a ridicolizzarli: “A me dispiace perché mi sembra che tu abbia un rapporto con gli uomini difficilissimo, ma ti assicuro che si vede da fuori che c’è un astio di base che ti porta in qualche modo a volerli ridicolizzare e metterli alla berlina“. La concorrente chiude il dibattito evitando di controbattere alle parole della moglie di Paolo Bonolis: “È una tua opinione, non mi interessa più di tanto“.