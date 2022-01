Cronaca Italia

2 donne morte e 2 bambine ferite, di cui una sarebbe in gravi condizioni: è il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto poche ore fa in provincia di Pordenone, lungo la A28. Le vittime, secondo quanto ricostruito, si trovavano a bordo di un’auto che sarebbe stata travolta un Suv. Il conducente del mezzo sarebbe fuggito dal luogo dello schianto, ma gli inquirenti lo avrebbero individuato e arrestato. A suo carico l’accusa di omicidio stradale.

Il bilancio dell’incidente sulla A28 in provincia di Pordenone è drammatico.

Nello schianto tra un Suv e una Panda -il primo mezzo avrebbe centrato in pieno il secondo, con una dinamica ancora al vaglio degli inquirenti – sarebbero morte 2 giovani donne e 2 bimbe sarebbero rimaste ferite.

Una delle minori sarebbe in gravi condizioni. Il conducente del Suv sarebbe scappato subito dopo l’impatto, ma sarebbe stato individuato e arrestato poche ore fa. Secondo quanto riferito dall’Ansa, si tratterebbe di un cittadino bulgaro residente in città, e l’accusa a suo carico è omicidio stradale.

Stando a quanto finora ricostruito, a causare l’incidente sarebbe stato proprio il Suv, poi ribaltatosi.

L’uomo che si trovava alla guida sarebbe uscito praticamente illeso, guadagnando la fuga tra i campi prima di essere rintracciato dalle forze dell’ordine.

Incidente mortale in Calabria, vittime 2 giovani di 19 anni

Non si ferma la scia di sangue sulle strade.

Oltre al drammatico schianto in provincia di Pordenone, avvenuto pochi giorni dopo il gravissimo incidente nel Bresciano in cui sono morti 5 ragazzi tra i 17 e i 22 anni, un altro scontro dal terribile esito si sarebbe verificato in Calabria, sulla statale 106 Jonica.

A perdere la vita, riporta Ansa, 2 giovani di 19 anni deceduti nella tarda serata di ieri.

La macchina su cui viaggiavano, nel territorio di San Sostene, per cause ancora in via d’accertamento sarebbe finita fuori strada senza lasciargli scampo.