Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio: trama

Ritorna a tenere compagnia al pubblico di Rai3 l’amata soap ambientata a Napoli. Un posto al sole propone 5 nuovi episodi tutti da gustare e che come al solito si svolgono all’ombra del Vesuvio questa volta a partire da lunedì 31 gennaio 2022 ed accompagneranno i telespettatori con i nuovi sviluppi di trama fino a venerdì 4 febbraio 2022. Scopri le anticipazioni della trama dei cinque nuovi episodi di Un posto al sole.

Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 31 gennaio 2022

La storica collaborazione di Rai3 con Un posto al sole non si ferma nemmeno questa settimana e continua a tenere compagnia ai telespettatori del canale nel suo preserale.

I 5 nuovi ed appassionanti episodi dalla soap vanno in onda a partire da lunedì 31 gennaio 2022 e lo faranno fino a venerdì 4 febbraio 2022. Leggi le anticipazioni e scopri le trame delle nuove puntate che andranno in onda su Rai3 a partire dalle ore 20:45.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 31 gennaio 2022

Chiara cerca rifugio nelle parole di conforto di Nunzio dopo essere stata messa sotto pressione dalla proposta ricevuta da Ferri e Filippo. Marina ha un sofferto confronto con Fabrizio e decide di metterlo davanti a una difficile scelta che cambierà per sempre il loro futuro.

Silvia accetta l’offerta di aiuto di Giancarlo ed i due avranno un avvicinamento.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 1 febbraio 2022

Ferri cerca di mettersi in mezzo alla situazione di Marina ma la donna è dilaniata da sentimenti contrastanti e dalla situazione di Fabrizio. Nunzio e Chiara si allontanano dopo una serata che non va come sperato. Dopo un nuovo momento di tensione con la madre per via di Giancarlo, Rossella si confida con Ornella sulle sue paure legate a Riccardo.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 2 febbraio 2022

Nunzio cerca di recuperare con Chiara portandola fuori a cena ma lo donna sempre più in balia della dipendenza dalla cocaina.

Marina è di fronte al bivio se decidere di tornare con Roberto o assecondare il proprio istinto e restare accanto a Fabrizio ed aiutarlo a superare il difficile momento che sta vivendo.

Preoccupata dagli eccessivi cambiamenti che Sarti sta imponendo a Sasà, Mariella finisce, suo malgrado, per dargli il consiglio sbagliato.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 3 febbraio 2022

Alberto arriverà a prende una decisione importante che in tanti contesteranno.

Bianca sarà così di cattivo umore ed arriva a scontrarsi con Katia. Bice e Mariella hanno opinioni opposte in merito al comportamento di Cerruti, che deve decidere se incontrare dal vivo la persona con cui sta chattando.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 4 febbraio 2022

Chiara fatica a nascondere le sue debolezze e rischia di farsi scoprire di essere sempre più dipendente dalla cocaina. Mentre Alberto sembra sinceramente intenzionato a cambiare atteggiamento nei confronti di Clara, lei appare sempre più disorientata e indecisa sul futuro. Renato e Raffaele sembrano pronti a sfidarsi con un’altra sfida.