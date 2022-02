Ana Mena al Festival di Sanremo 2022: Duecentomila ore, il testo completo della canzone in gara

Programmi TV

La cantante ed attrice spagnola prende parte alla gara del Festival di Sanremo per la prima volta dopo aver partecipato come ospite nella serata delle cover nel 2020 al fianco di Riki. Ana Mena negli ultimi anni ha acquisito notorietà nel nostro Paese grazie alle collaborazioni con il rapper Rocco Hunt, con il quale ha duettato nelle due hit estive A un passo dalla luna ed Un bacio all’improvviso. Prende parte alla 72esima edizione del Festival con il brano Duecentomila ore. Il testo della canzone di Ana Mena e cosa canterà nella serata delle cover.

Duecentomila ore: il testo completo della canzone di Ana Mena

La cantante spagnola torna sul palco dell’Ariston questa volta per prendere parte alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Lo fa con la canzone Duecentomila ore nel quale testo spicca la scrittura del suo amico Rocco Pagliarulo, in arte Rocco Hunt. Leggi il testo della canzone pubblicato in anteprima su Tv Sorrisi e Canzoni:

Sola io ti aspetterò

A cena da sola

In mezzo al fumo di mille parole

Di canzoni che non hanno età

Sulla pelle il tuo sapore

Non si muove

Siamo bravi a continuare

A farci male

lo che non cercavo un ragazzo di strada

Poi mi hai distratta

Vendendomi un’altra bugia

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

È un’altra sera

Che se n’è andata

È questa attesa

Che è disperata

È l’aria fredda

Di una giornata

Così di fretta

Dimenticata

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

Ana Mena e la serata cover del Festival di Sanremo

A differenza di altri artisti, per la serata della cover del Festival, forse la più iconica, Ana Mena ha scelto di omaggiare la musica italiana presentato un medley al quale prenderà parte l’amico ed autore del suo brano Rocco Hunt.