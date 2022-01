Duetti e cover Sanremo 2022, Amadeus svela la lista: all’Ariston anche Loredana Bertè e Arisa

TV e Spettacolo

Nuovo annuncio di Amadeus in vista dell’edizione 2022 del Festival di Sanremo: dopo big in gara, titoli dei brani, co-conduttrici e 4 super ospiti, il direttore artistico è intervenuto con un nuovo video per svelare le canzoni protagoniste della serata cover e duetti, in programma per venerdì 4 febbraio 2022. Grandi nomi tra gli ospiti: da Loredana Bertè a Fiorella Mannoia, la lista completa.

Amadeus annuncia cover e duetti della quarta serata di Sanremo 2022: la lista

Come di consueto, Amadeus è intervenuto nel corso dell’edizione serale del TG1 per annunciare questa volta le cover e i duetti della quarta serata di Sanremo 2022, la più lunga tradizionalmente.

Saranno 26 i brani degli anni 60′-70′-80′ e 90′ che faranno salire la nostalgia al pubblico dell’Ariston e quello a casa, specie considerando che alcuni big in gara hanno deciso di far coppia con nomi di grosso calibro della musica italiana.

Ecco quindi la lista completa dei duetti e delle cover di Sanremo 2022:

Achille Lauro con Loredana Bertè – Sei bellissima (Loredana Bertè)

– Sei bellissima (Loredana Bertè) Aka 7even con Arisa – Cambiare (Alex Baroni)

– Cambiare (Alex Baroni) Ana Mena con Rocco Hunt – Medley

– Medley Gianni Morandi con Mousse T – Medley

– Medley Iva Zanicchi – Canzone (Don Backy e Detto Mariano, nella versione di Milva)

Massimo Ranieri con Nek – Anna verrà (Pino Daniele)

– Anna verrà (Pino Daniele) Michele Bravi – Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi (Lucio Battisti)

– Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi (Lucio Battisti) Rkomi con i Calibro 35 – Medley di Vasco Rossi

– Medley di Vasco Rossi Sangiovanni con Fiorella Mannoia – A muso duro (Pierangelo Bertoli)

– A muso duro (Pierangelo Bertoli) Elisa – What a Feeling (Irene Cara, da Flashdance)

– What a Feeling (Irene Cara, da Flashdance) Emma con Francesca Michielin – Baby One More Time (Britney Spears)

– Baby One More Time (Britney Spears) Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli)

– Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli) Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza (Gino Paoli)

– Il cielo in una stanza (Gino Paoli) Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo – Io vivrò senza te (Lucio Battisti)

– Io vivrò senza te (Lucio Battisti) Giovanni Truppi con Vinicio Capossela – Nella mia ora di libertà (Fabrizio De Andrè)

Fabrizio Moro – Uomini soli (Pooh)

– Uomini soli (Pooh) Highsnob e Hu con Mr Rain – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco)

– Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) Irama con Gianluca Grignani – La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani)

– La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani) La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra – Be My Baby (The Ronettes)

– Be My Baby (The Ronettes) Noemi – (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Aretha Franklin)

– (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Aretha Franklin) Dargen D’Amico – La bambola (Patty Pravo)

– La bambola (Patty Pravo) Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio – Live and Let Die (Paul McCartney)

– Live and Let Die (Paul McCartney) Yuman con Rita Marcotulli – My Way (Frank Sinatra)

Tananai con Rose Chemical – A far l’amore comincia tu (Raffaella Carrà)

Matteo Romano con Malika Ayane – Your Song (Elton John)

Super ospiti e co-conduttrici di Sanremo 2022

Sono sempre meno gli annunci che mancano all’appello in vista di Sanremo 2022, all’Ariston dall’1 al 5 febbraio. Nei giorni scorsi Amadeus è stato quasi ospite fisso del TG1 per annunciare i finora 4 super ospiti della nuova edizione della kermesse musicale italiana: Checco Zalone, Cesare Cremonini, i Maneskin e Laura Pausini sono i nomi scelti, tutti presi dall’ambito musicale a conti fatti.

Ad affiancare Amadeus, ci saranno invece 5 personalità femminili di enorme prestigioso: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli per chiudere in bellezza.

A mettere i bastoni tra le ruote di Amadeus, ora, potrebbe essere solo il Covid: l’eterna presenza contro cui il festival sta cercando di prendere nuovi provvedimenti per regalare agli italiani 5 giorni di musica senza troppi pensieri.