Laura Pausini super ospite a Sanremo: l’annuncio di Amadeus sulla cantante, di nuovo all’Ariston

TV e Spettacolo

Laura Pausini non lascia, ma raddoppia. Per il secondo anno di fila la cantante italiana sarà super ospite a Sanremo: nell’edizione 2021 si era presentata sul palco dell’Ariston fresca della vittoria ai Golden Globes con la canzone Io Sì, mentre quest’anno potrebbe presentare la nuova canzone. L’annuncio di Amadeus, che dopo Checco Zalone, Cesare Cremonini e i Maneskin aggiunge un’altra perla alla sua collana.

Ancora una volta, l’annuncio è arrivato nel corso dell’edizione serale del TG1 di oggi: Amadeus ha svelato la super ospite della seconda serata di Sanremo 2022, Laura Pausini.

Dopo il suo anno magico, che l’ha portata a vincere un Golden Globe e accarezzare l’Oscar alla miglior canzone originale per il film La vita davanti a sé, la cantante di Faenza che ha vinto Sanremo Nuove Proposte nel 1993 torna all’Ariston. Amadeus l’ha annunciata con un collegamento fuori dal teatro e lei ha colto l’occasione per alcune prime parole: “Grazie Ama, vengo a Sanremo, penso che con quest’occasione presenterò per la prima volta dal vivo la mia nuova canzone ‘Scatola’“. Il brano è stato scritto assieme a Madame, presente tra i Big della scorsa edizione.

I super ospiti e le co-conduttrici di Sanremo 2022

Con la Pausini salgono a quattro i super ospiti di Sanremo annunciati finora: si è iniziati con Checco Zalone, nome che ha fatto subito sognare i fan dell’attore e regista, showman a tutto tondo e per la prima volta presente all’Ariston – e che ha subito scatenato una polemica.

Quindi, è toccato a Cesare Cremonini annunciare la sua presente con un divertente video assieme al conduttore. Torneranno all’Ariston anche i Maneskin, vincitori dell’edizione 2021 e anche loro reduci da un anno spettacolare. Si attende ora di scoprire chi sarà l’ultimo grande nome di questa edizione.

Amadeus non sarà solo: in attesa di una conferma definitiva su Fiorello, il conduttore ha svelato i nomi delle co-conduttrici di questa edizione. Di serata in serata, dal 1 al 5 febbraio vedremo sul palco di Sanremo 2022 Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli per chiudere in bellezza.