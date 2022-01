Maneskin super ospiti al Festival di Sanremo, l’annuncio di Amadeus: “È bastato un invito con il cuore”

Gossip

I Maneskin parteciperanno come super ospiti al Festival di Sanremo, come annunciato dal conduttore Amadeus. La band romana torna a un anno dalla travolgente vittoria.

A poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo, Amadeus annuncia i super ospiti che presenzieranno alla prima serata della kermesse musicale: i Maneskin. La band romana, al momento a Los Angeles, si dice prontissima per partecipare, questa volta non in gara, a Sanremo, dove ha cominciato la scalata al successo che l’ha portata a esibirsi su palchi internazionali. Il conduttore non nasconde l’emozione all’annuncio della notizia, mentre l’attesa per l’inizio del Festival della musica italiana continua a crescere.

Maneskin a Sanremo come super ospiti per la prima serata

I Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo, come annunciato da Amadeus al Tg1.

La band romana è stata invitata in veste di super ospite per la kermesse musicale, vinta lo scorso anno. Il conduttore spiega di essere “veramente felice e anche emozionato, perché voglio molto bene a questi super ospiti“, spiegando che la prima serata li vedrà “protagonisti assoluti“.

Il ritorno sul palco dell’Ariston avviene “dopo un anno fantastico“, continua Amadeus. Il conduttore li ringrazia “perché li ho semplicemente invitati, e so l’affetto che hanno per il Festival e naturalmente per questo mondo meraviglioso che è Sanremo, e loro sanno l’affetto che io e che tutto il pubblico abbiamo per loro, quindi è bastato un mio sentito invito fatto con il cuore“.

I Maneskin tornano a Sanremo dopo l’incredibile successo

Effettivamente il ritorno dei Maneskin è la chiusura perfetta per un anno fantastico, come commentano loro stessi su Instagram. Nelle Storie condividono un messaggio per tutti i loro fan: “Ci vediamo al Festival di Sanremo 2022. Non vediamo l’ora di tornare dove questo pazzo anno è iniziato“.

Dopo la vittoria a Sanremo per loro si sono infatti spalancate le porte dell’Eurovision, che li ha catapultati sulla scena internazionale.

Un altro incredibile successo per la band, che ha riportato la competizione musicale europea in Italia, con la prossima edizione che si svolgerà a Torino. I riconoscimenti sono arrivati anche da oltreoceano, dove i Maneskin hanno collezionato apparizioni di tutto rispetto e un successo incredibile tra il pubblico americano. Da Mick Jagger, con cui hanno suonato a Las Vegas, al frontman dei Coldplay Chris Martin, tantissimi artisti di fama mondiale hanno manifestato l’apprezzamento per loro.