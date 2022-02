Ana Mena è tra i big in gara al Festival di Sanremo 2022: vita privata e carriera della cantante spagnola

Chi è

Ana Mena è una cantante spagnola, diventata in breve tempo una delle cantanti donne più ascoltate in Italia. Quest'anno è una dei big in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Ana Mena è nota a molti in Italia principalmente per i numerosi duetti con il collega e cantante italiano Rocco Hunt. Oltre a lui, negli anni ha duettato anche con Federico Rossi e Fred De Palma. Ora per lei è arrivato il momento di calcare uno dei palchi più importanti del nostro panorama musicale: quello del Festival di Sanremo.

Ana Mena, gli esordi come cantante e attrice

Ana Mena è originaria di Estepona, in Spagna. Nata sotto il segno dei Pesci il 25 febbraio 1997, ha conquistato il panorama italiano in pochissimo tempo. L’inizio della sua carriera è collocabile al momento della sua vittoria avvenuta nel 2006 della dodicesima edizione dei Veo Veo Awards.

Oltre l’ambito musicale, Ana Mena ha maturato esperienze nel mondo della tv e cinema. Ad esempio sul grande schermo ha collaborato con un regista di successo Pedro Almodovar, nel film La pelle che abito.

Ana Mena, dal successo in Italia alla partecipazione al Festival di Sanremo

Nel 2016, è stata pubblicata la canzone No Soy Como Tu Crees, grazie alla quale Ana ha acquisito grande seguito. Nel 2018 collabora con il rapper Fred De Palma nella canzone D’estate non vale, che riceve il doppio disco di platino. L’anno dopo ancora, sempre con il rapper, collabora a un nuovo singolo: Una volta ancora.

In passato, Ana Mena ha rivelato qualcosa di più sul loro rapporto. “Quando ci siamo incontrati siamo diventati super amici e oggi posso dire che siamo come fratelli, lo ammiro come artista e lo amo moltissimo come persona. Siamo ottimi amici e ci piace fare musica insieme”, le sue parole riportate da Sky tg24.

Negli ultimi anni, Ana Mena ha fatto il suo esordio sul palco di Sanremo. Nel 2020 infatti partecipa insieme Riki (ex concorrente di Amici), nella serata dei duetti, con la canzone L’edera di Nilla Pizzi. Questa estate invece, ha collaborato con Rocco Hunt per uno dei singoli più ballati dell’estate A un passo dalla luna.

A gennaio 2021, durante una puntata di Say Waaad!?! su Radio DEEJAY la cantante ha dichiarato: “Le buone canzoni durano nel tempo, non importa se è estate e inverno.

Sono temporali, piacciono ai grandi e ai piccini“.

Ana Mena è tra i Big del Festival di Sanremo

Tra i 24 nomi dei partecipanti in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, c’è anche quello di Ana Mena. Sulla sua presenza sul palco dell’Ariston c’è stato però qualcuno che ha avuto qualcosa da ridire. Si tratta di Francesco Monte.

Secondo quest’ultimo infatti ci sarebbe stato un illecito del regolamento, dato che la cantante non è italiana.

Ana Mena e il mistero sulla sua vita sentimentale

Ana Mena pare essere molto riservata sulla sua vita privata. Sul web infatti sono inesistenti informazioni riguardo un partner. Alcune voci insinuavano un flirt con il collega Fred De Palma ma entrambi hanno smentito tutto.